«Stavo male, pensavano al conclave» 

«Quando in Vaticano arrivò la prima dose, io mi prenotai subito e poi feci anche i richiami e, grazie a Dio, non fui mai contagiato». Lo racconta Papa Francesco in “Life. La mia storia nella Storia”, l’autobiografia scritta con il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona di cui ieri il Corriere della Sera ha pubblicato in anteprima mondiale diversi stralci.

C’è chi specula

Nel libro Bergoglio nota che, quando veniva ricoverato, «qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo conclave. State tranquilli, è umano, non c’è da scandalizzarsi! Quando il Papa è in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c’è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali». Ma non ha mai pensato alle dimissioni. «Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia. Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico, e in quel caso ho già firmato all’inizio del pontificato la lettera con la rinuncia che è depositata in Segreteria di Stato».

Il rapporto con Ratzinger

Il Pontefice racconta le radici italiane («Il piemontese è stata la mia prima lingua madre») e la giovinezza in parallelo coi grandi eventi della storia. A partire dalle atomiche su Hiroshima e Nagasaki: «L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è un crimine contro l’uomo, contro la sua dignità e contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune». Bergoglio ripercorre le (poche) pagine sentimentali: «Durante quell’anno in seminario ebbi anche una piccola sbandata: è normale, altrimenti non saremmo esseri umani. Avevo già avuto una fidanzata in passato, una ragazza molto dolce che lavorava nel mondo del cinema e che in seguito si è sposata e ha avuto dei figli». Ma nell’autobiografia c’è spazio anche per il rapporto con Ratzinger («mi ha addolorato vedere, negli anni, come la sua figura di Papa emerito sia stata strumentalizzata con scopi ideologici e politici da gente senza scrupoli») e i temi d’attuali, con il Papa che definisce «killer prezzolati» gli abortisti ma apre alla «copertura legale» per le coppie omosessuali che «vivono il dono dell’amore». E racconta il voto che aveva fatto nel 1990 di non guardare più la tv.

RIPRODUZIONE RISERVATA