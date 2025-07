Stava, Samassi non dimentica 

Memoria e cordoglio. Samassi si è stretta nel ricordo di Mariano Scano, Maria Rosaria Pitzalis, Luciana Segura e Maria Assunta Cara, le giovani vite spezzate quarant’anni fa nella tragedia della Val di Stava in cui morirono 268 persone. La cerimonia è iniziata nella parrocchia della Beata Vergine di Monserrato: don Ignazio Siddi, durante l’omelia, ha invitato la comunità a non lasciare che il ricordo svanisca: «Che i loro sogni continuino attraverso di voi». Dopo la messa, sono stati deposti i fiori sulle tombe delle vittime.

Il memorial

Nel pomeriggio, il ricordo è proseguito con il Memorial Val di Fiemme dell’Atletica Mariano Scano all’impianto sportivo comunale. La manifestazione si è aperta con l’esibizione della banda musicale Stanislao Silesu e i saluti istituzionali. «È importantissimo per noi come samassesi commemorare questi giovani – ha detto la sindaca Beatrice Muscas –. Voglio ricordare per due aspetti particolari a cominciare da quello del lavoro: alcune volte noi sardi siamo costretti a spostarci perché non troviamo qui ciò che ci appartiene. C’è voglia di riscatto, di dare una mano alle famiglie e per questo cerchiamo lavoro più lontano. Il secondo aspetto è il rispetto della natura e dell’ambiente: da questa tragedia ho imparato che se rispettiamo la natura, la natura ci rispetta. Stamattina è stato il momento del cordoglio, ma quello che mi piace ricordare di questi ragazzi è la festa, la gioventù, il sorriso». Michela Sanna, presidente dell’atletica Mariano Scano, ha aggiunto: «Grazie alle parole di chi c’era 40 anni fa ho potuto rivivere quel che accadde».

Le mani nel fango

Franco Siddi – giornalista samassese, amico delle vittime che si recò nei luoghi della tragedia – ricorda: «Il 19 luglio arrivò la notizia e l’indomani partimmo, sperando di trovare i nostri ancora in vita. Ci dissero che Maria Assunta Cara era ancora viva. Arrivammo lì ed era una desolazione, tanta gente disperata. In poche ore trovammo due delle nostre vittime: Mariano e Maria Rosaria. Ci mettemmo in moto per cercare nel fango, dopo quasi due giorni scoprimmo dove si trovava Luciana. Una persona merita un omaggio, ci ha dato conforto: il campione olimpico Franco Nones. Ci accolse come fossimo figli e fratelli. Abbiamo scoperto nella tragedia il valore della comunità e di un paese, l’Italia, che in quel momento si strinse intorno a chi stava vivendo quel dramma. Era stata una valanga, non una sciagura naturale. Da lì però è accaduto qualcosa di positivo: una reazione civile, la capacità di capire che bisognava portare avanti il ricordo permanente». Samassi ha creato un gemellaggio con Tesero, il Memorial Val di Fiemme, nato già dall’anno dopo. Sentite anche le parole del consigliere regionale Gianluigi Piano: «Questi quarant’anni non hanno attenuato il dolore di una tragedia immane, che ha lasciato il segno. Questo sacrificio non sarà mai vano se sapremo trasformarlo in un impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della vita umana. La lezione di Stava è chiara: occorre che sia messo in sicurezza il territorio. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di fare in modo che tragedie simili non accadano mai più».

La comunità

La giornata è proseguita con l’esibizione degli esordienti che ha preceduto l’inizio delle gare. La manifestazione si è chiusa in un clima di condivisione e leggerezza, tra musica e intrattenimento con i Billy Boys, Radio Samassi e il dj Mirko Diana. Una giornata intensa che restituisce a Samassi il senso profondo della memoria e della comunità, anche attraverso il dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA