Uta.
21 agosto 2025 alle 00:23

Stava pulendo la stufa, si ustiona e muore 

Una fiammata partita all’improvviso, Marcello Troncia non ha avuto scampo  

Un sessantanovenne di Uta è finito in ospedale dopo essersi ustionato mentre stava facendo la manutenzione di una stufa. Era grave, e non ce l’ha fatta: in tarda serata è morto.

L’incidente

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando Marcello Troncia, residente in via Stazione, nel quartiere di Bascus Argius, stava utilizzando un liquido infiammabile, presumibilmente alcol, durante la pulizia di una stufa.Probabilmente stava armeggiando con l’apparecchio per rimetterlo in sesto, ma qualcosa è andato storto. Durante le fasi di manutenzione, per cause ancora da chiarire, sembrerebbe che una fiammata innescata accidentalmente, lo abbia avvolto dal bacino in giù, procurandogli le gravi bruciature.

I soccorsi

L’uomo è stato immediatamente soccorso dalla moglie, aiutata dal figlio sopraggiunto subito dopo, allertando i soccorsi. In breve tempo, in via Stazione è giunta l’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato nella base dell’elisoccorso di Areus di Cagliari, per poi essere trasferito d’urgenza con elicottero del 118, nel Centro grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata, di Sassari.

Il trasporto

Secondo le prime valutazioni del personale medico, Troncia presentava ustioni di secondo grado nel 40 per cento del corpo, prevalentemente nel bacino e negli arti inferiori, gli operatori sanitari del 118, inoltre, hanno sospettato anche un possibile edema delle prime vie aeree. I medici dell’ospedale sassarese si sono resi conto immediatamente che le ferite riportate nell’incidente domestico erano molto serie.

L’apprensione

La notizia dell’incidente si è diffusa nel paese nella tarda serata, poi, in tarda serata, il tragico epilogo e la comunicazione del decesso.

Gli incidenti di questo tipo, causati dall’utilizzo di liquidi infiammabili, sono purtroppo abbastanza frequenti e spesso causano conseguenze serie. Come in questo caso, una semplice manutenzione domestica si è rivelata fatale.

