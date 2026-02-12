«Stava annegando, così l’abbiamo salvato» 

Viaggiava ad alta velocità sul Lungomare del Golfo quando si è schiantato con l’auto sulla rotonda davanti alla Marinella. Ancora in stato di shock, è poi fuggito verso la spiaggia ed è entrato in mare nonostante la temperatura proibitiva. Alla fine, il 42enne di Quartu è stato fortunatamente salvato dai Carabinieri di Cagliari. I militari, a bordo di un pedalò e di un gommone, sono riusciti a recuperarlo in acqua in stato di ipotermia, a circa cento metri dalla riva. Dopo i soccorsi è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale del Santissima Trinità, dov’è tuttora ricoverato a causa dei traumi dello scontro. Non risulta essere in pericolo di vita.

La dinamica

L’allarme è scattato nella mattinata di ieri. Alle 9.18, secondo quanto ricostruito anche grazie alle testimonianze di diversi presenti, l’uomo alla guida di una Toyota Rav4 arrivava da Cagliari in direzione Quartu e ad altissima velocità è salito sopra la rotatoria davanti alla Marinella, ha abbattuto due palme, provocando una sorta di testacoda, e ha finito per schiantarsi su un altro albero.Lo scontro violentissimo ha completamente distrutto la vettura, da cui il 42enne ferito è uscito in stato confusionale, per buttarsi successivamente in mare.

I soccorsi

«Eravamo in servizio al Poetto perché in situazioni di maltempo monitoriamo le zone nevralgiche della città», racconta il luogotenente Federico Fillini, comandante del Nucleo subacquei dei carabinieri, «quando ci siamo accorti dell’accaduto siamo subito intervenuti. Ci siamo anzittutto preoccupati che all’interno dell’auto non ci fossero altre persone. Poi su segnalazione di alcune persone ci siamo diretti verso la spiaggia». Per affrettare i tempi, i militari hanno recuperato dei mezzi per salvare l’uomo. «Ci siamo messi alla ricerca di un mezzo di fortuna da reperire lì nei paraggi e abbiamo trovato un pedalò», spiega Fedele Serio, maresciallo dell’Aliquota Motovedetta dei carabinieri, «insieme a un medico volontario, che ci ha aiutato ed è salito a bordo con noi, siamo riusciti a recuperare l’uomo».

«Fortunatamente a Marina Piccola abbiamo trovato un ragazzo che fa assistenza velica e che si è messo subito a disposizione e in due minuti abbiamo raggiunto l’uomo», sottolinea Claudio Loi, brigadiere capo dell’Aliquota Motovedetta. Il 42enne è stato così portato in salvo e soccorso dal personale del 118, che in seguito lo ha trasportato al Santissima Trinità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Quartu per i rilievi.

«Questo evento è l’esempio di come la sinergia tra l’Arma e la popolazione locale sia fondamentale», evidenza il comandante della Compagnia dei carabinieri di Cagliari, il capitano Simone Anelli, «soprattutto in situazioni in cui la vita umana è in imminente pericolo e non ci sono i tempi tecnici per garantire un intervento che rispetti le procedure standard previste».

