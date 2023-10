Statuto speciale verso la modifica:  consegnata una bozza alla premier  Zes unica, tutti i dubbi della Giunta 

Verso un nuovo Statuto per le Regioni speciali. La bozza di modifica è stata consegnata alla premier Giorgia Meloni, in occasione del Festival delle Regioni, dai presidenti Christian Solinas, Massimiliano Fedriga, Renzo Testolin, Arno Kompatcher e Maurizio Fugatti. Si tratta di «un grande passo avanti verso il pieno riconoscimento di un'autonomia forte e decisiva per il futuro della Sardegna», ha detto il governatore sardo che, con i colleghi delle altre autonome, ha affidato il documento nella cornice dello storico Parlamento Subalpino di Torino, testimone del passaggio da Regno di Sardegna a Regno d'Italia con le annessioni e i plebisciti che portarono all'unità nazionale. L’occasione è stata buona per ribadire «l'esigenza di un cammino contestuale di rafforzamento della specialità rispetto ai nuovi spazi di autonomia differenziata richiesti da numerose regioni a statuto ordinario». Tra i punti più importanti contenuti nelle modifiche, l'introduzione della tutela della lingua e della cultura sarda come competenza statutaria, la parificazione del sardo all'italiano sul territorio regionale, il riconoscimento della competenza in materia di tutela paesaggistica, ambientale e delle bellezze naturali; di demanio marittimo, di beni culturali, di ordinamento degli enti amministrativi e sanitari, degli uffici e del personale, anche sotto il profilo contrattuale.

Le ragioni del no

Intanto, sia Solinas che l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino hanno espresso forti dubbi sull’opportunità di una Zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno. In commissione bicamerale Insularità il governatore ha riconosciuto «il valore di una proposta che apre i vantaggi della Zes all’intero territorio regionale e del Sud Italia, ma potrebbe essere interessante prevedere quote di riserva sullo stanziamento nazionale riservato alle Isole, anche per superare il gap». Ascoltato in commissione Bilancio alla Camera, Fasolino si è detto certo che «il Governo darà la giusta importanza alle proposte trasmesse dalla Sardegna in merito al nuovo sistema di controllo sulla spesa dei fondi Fsc e alla nuova visione sulla Zes previsti nel decreto legge in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno. Si tratta di misure che senza adeguati correttivi risultano troppo rischiose per le regioni e in particolare per la nostra». In particolare, ha spiegato l’esponente della Giunta, «siamo più favorevoli all’attuale sistema e non crediamo sia utile mettere in discussione l’autonomia della Regione. Rispetto a una gestione unica ritengo più corretto mantenere una sorta di “territorialità” perché è solo attraverso un presidio di quel tipo che si può dare efficacia allo sviluppo dei territori e creare le giuste condizioni per gli investimenti». Quanto ai fondi Fsc, «il Governo ha previsto la modifica del controllo della spesa sugli Fsc, che non avverrà più con l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ma con il cronoprogramma, con la conseguenza che basterebbe una modifica di quest’ultimo per vedere definanziati i progetti».

