Statuto, nuova commissione paritetica 

La Giunta rinnova i componenti della commissione paritetica per l’attuazione dello Statuto sardo. A rappresentare la Regione sarà il segretario generale Eugenio Annicchiarico, che prenderà il posto del suo predecessore Saverio Lo Russo. La nomina, proposta dalla governatrice Alessandra Todde durante la riunione di giovedì, è stata approvata dall’esecutivo. La delibera ha confermato poi il direttore generale della presidenza della Regione Giovanni Deiana, già designato lo scorso luglio. Gli altri due componenti della commissione paritetica, composta da quattro membri, sono nominati dal Governo. Si tratta di un organismo misto previsto dallo Statuto sardo: la sua funzione, prevista dall’articolo 56, è di proporre «le norme di attuazione» dello Statuto, che dovranno essere saranno sottoposte al parere del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo», e anche «le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione».

Ora le nomine dovranno incassare il parere del Consiglio regionale, poi la commissione ricostituita con un decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Nelle ultime riunioni la commissione ha lavorato agli schemi di decreto legislativo per l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, e ad altri provvedimenti in materia di acque pubbliche, usi civici e zona franca.

