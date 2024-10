Statuto, Figc e Lega divise  

Roma. «Si tratta palesemente di una beffa». Ventiquattro ore prima del consiglio della Figc chiamato a discutere delle modifiche di Statuto che andranno al voto dell’Assemblea straordinaria del 4 novembre, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e promotore dell’emendamento pro autonomia della Lega di A, punta il dito contro le proposte della federazione. Oggi in via Allegri se ne discute, con Figc e Lega A contrapposte. I club della massima serie due giorni fa non hanno approvato (ma neanche bocciato) la bozza di intesa sull’autonomia delle Leghe, chiedendo «aggiustamenti». Uno dei punti chiave, nelle richieste della A, è evitare che in caso di contenzioso Lega-Figc si vada a una sorta di arbitrato Coni, nella cui giunta siede il presidente Figc, Gabriele Gravina. Ma il nodo resta il peso dei club. Secondo la bozza Figc, i rappresentanti della A in consiglio federale passerebbero da 3 a 4, e le tre leghe prof crescerebbero come peso elettorale.

