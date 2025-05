Statuto e beni da valorizzare «Oltre 3mila immobili già trasferiti alla Regione»  

La proprietà di oltre tremila immobili, dal 1948 a oggi, è stata trasferita dallo Stato alla Regione. E presto l’elenco si allungherà ulteriormente. A dirlo è l’Agenzia del Demanio, che chiarisce anche quale è l’obiettivo del bando “Crea valore, investi con noi” finito al centro del dibattito politico nei giorni scorsi: la procedura di affidamento di 5 beni in Sardegna (su 383 sparsi nel territorio nazionale), «è stata realizzata per promuovere la riqualificazione e rifunzionalizzazione» di immobili «sottoutilizzati» in collaborazione con investitori privati, e «non interferisce con le procedure di destinazione dei beni da includere, secondo le previsioni statutarie, negli elenchi di trasferimento a favore della Regione autonoma». Insomma: nessuno “scippo”, semmai una «vetrina» che ha «l’obiettivo di far conoscere al mercato, in piena trasparenza, i beni gestiti dall’Agenzia, favorendo il dialogo con i privati per una loro piena valorizzazione» in linea «con le esigenze del territorio».

Lo scenario

Dopo l’avvio del programma – che riguarda due edifici dell’Asinara e poi altri a Sassari, Palau e La Maddalena -, dal fronte della maggioranza erano arrivati alcuni altolà. Progressisti e Pd avevano presentato in Consiglio regionale un’interrogazione in cui si chiedeva alla Giunta di intervenire, suggerendo una sospensione del bando. E successivamente l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda aveva tirato in ballo l’articolo 14 dello Statuto (quello che regola la successione della Regione nei beni demaniali statali) applicato secondo l’esponente della Giunta Todde «in maniera discontinua e parziale».

In realtà, spiega l’agenzia del Demanio in una nota, alle disposizioni statutarie è già stata data attuazione e lo dimostrano gli «oltre 3mila immobili tra edifici, terreni, caserme, abitazioni», trasferiti negli ultimi 77 anni alla Regione, molti dei quali sono stati poi ceduti ai Comuni.

La procedura prevede che, una volta terminato l’uso da parte dello Stato, si provveda «alla redazione degli Elenchi di Trasferimento, atto che dispone il passaggio di proprietà in base all’articolo 14, nell’adempimento del precetto di successione Stato-Regione». E proprio ora «è in corso di stesura, a cura della Direzione regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, un elenco di 16 compendi insistenti nel vasto territorio della Provincia di Sassari».

Il dialogo

Il ragionamento con gli enti locali per la valorizzazione e la pianificazione del futuro dei beni demaniali è in corso da tempo: l’Agenzia «nel suo ruolo di gestore del patrimonio immobiliare dello Stato, si sta impegnando a dialogare e lavorare in piena sinergia con gli enti territoriali con nuovi strumenti, come i Piani Città degli immobili pubblici, che consentono una pianificazione integrata degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico per rispondere ai fabbisogni del territorio».

Le trattative

Questo approccio condiviso è stato attuato in Sardegna con la sottoscrizione, lo scorso 11 dicembre, «dell’Accordo Piano Città degli immobili pubblici di Cagliari da parte dei vertici dell’Agenzia del Demanio, della Giunta regionale, del Comune di Cagliari e Città Metropolitana, dell’Università e dell’Autorità Portuale. È stato anche indetto di recente il primo incontro propedeutico alla sottoscrizione del Piano Città degli immobili pubblici di Sassari, con i vertici delle amministrazioni locali».

Sotto i riflettori c’è il futuro, tutto da disegnare, di diversi beni demaniali in attesa di una nuova vita: l’ex carcere di Buoncammino a Cagliari, «il cui futuro utilizzo», ricorda il Demanio, «verrà deciso nell’ambito del Tavolo Piano Città che ne prevede la fruizione anche da parte degli Enti Locali». Poi San Sebastiano a Sassari, «che verrà destinato a Cittadella Giudiziaria e museo della Memoria carceraria»; e il grande edificio di piazza Manno a Oristano «che diventerà la sede della Prefettura e ospiterà un museo gestito dal Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA