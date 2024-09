Statunitense uccisa, l’Onu chiede un’inchiesta seria 

Il Cairo. L’uccisione di una giovane attivista americana di origine turca nei pressi di Nablus durante una protesta filopalestinese in Cisgiordania ha attirato l’attenzione anche dell’Onu che chiede «un’inchiesta approfondita» sul caso, proprio nel giorno in cui la guerra fra Israele e Hamas innescata dagli attacchi terroristici islamici contro lo Stato ebraico del 7 ottobre dell’anno scorso entra nel suo dodicesimo mese. Un conflitto da quasi 41 mila morti che continua a mietere vittime tra gli sfollati palestinesi che si ammassano in ex-scuole prese di mira dall’esercito israeliano che ritiene vi si nascondano centri di comando dei terroristi di Hamas: almeno 11 le persone morte in due raid aerei delle ultime ore nella Striscia. «Vorremmo vedere un’inchiesta approfondita sulle circostanze» della morte della 26enne Aysenur Ezgi Eygi, ha detto il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric, sottolineando che i civili «devono essere protetti in ogni momento».

Anche se l’esercito israeliano ha annunciato una propria inchiesta, la famiglia dell’attivista ritiene che questa «non sia sufficiente»: i familiari, in una dichiarazione, del resto, fanno riferimento a un video che a loro dire «mostra che il colpo proveniva da un tiratore dell’esercito israeliano». La circostanza che l’attivista sia stata uccisa venerdì «da un colpo sparato da un tiratore dell’esercito di occupazione» è dimostrato anche dall’autopsia, almeno come ha sostenuto il governatore di Nablus. Rivolgendosi al presidente Usa Joe Biden, alla vicepresidente Kamala Harris e al segretario di Stato Antony Blinken, la famiglia chiede «di ordinare un’indagine indipendente sull’uccisione illegale di una cittadina statunitense e di assicurare la piena responsabilità dei colpevoli». L’International Solidarity Movement (Ism), l’organizzazione di cui faceva parte Eygi, nega che qualcuno stesse lanciando pietre contro i soldati al momento dello sparo, come sostenuto dall’esercito israeliano.

