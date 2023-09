Statue senza testa, l’attesa infinita della riparazione 

«Vergognoso», dissero politici vari poco dopo la crudele decapitazione; «Vergognoso», ripetono i cittadini davanti alle statue dei Giardini pubblici dopo cinque anni ancora senza testa. Mancano all’appello anche quattro dei cinque Dormienti, e pure l’opera di Staccioli non è ancora tornata in sede. E mentre cagliaritani e turisti gridano allo scandalo nasce una sorta di giallo, con i pezzi mancanti che non è dato sapere dove siano e gli assessorati che si rimpallano le responsabilità senza dare alcuna spiegazione.

Patrimonio a metà

È tutto curatissimo e ben tenuto nei due ettari circa incastrati tra viale San Vincenzo e viale Buoncammino. Solo il patrimonio artistico-culturale non sembra avere la giusta attenzione, perché a distanza di anni da atti vandalici e agenti atmosferici - certamente imprevedibili - troppe opere di più o meno pregio restano a metà o peggio ancora sembrano scomparse. E chi dovrebbe tutelarle o quantomeno dare spiegazioni sembra non averne. Così capita che in una mattina come tante ci sia un gruppo di visitatori arrivati dalla Francia che fissano perplessi le Quattro stagioni senza testa, e che un locale s’improvvisi guida e spieghi dell’atto ignobile che tanto fece indignare. a cui nessuno è stato in grado di porre rimedio.

Opere scomparse

Era aprile del 2018 quando con un taglio netto qualcuno decapitò le statue di marmo raffiguranti le Quattro stagioni. Blitz notturno, indagini, indignazione collettiva (politica e civile) seguirono l’atto vandalico, con la promessa di un imminente intervento. Che non c’è stato. Così come il restauro della maestosa opera di Mauro Staccioli: acquistata dal Comune nel 1998 e danneggiata da una serie di fulmini che colpirono il carrubo su cui si poggiava. Il 19 novembre del 2020 venne nominato un Responsabile unico del procedimento per la messa in opera del restauro, mai iniziato. E infine i cinque Dormienti dello scultore Domenico Paladino, pagate 40mila euro. Dei cinque attualmente ne sopravvive uno, dentro una delle vasche davanti alla Galleria comunale, l’altra, dove un tempo dormivano in quattro, è coperta dai pannelli per lavori di manutenzione partiti a marzo. Nessuna notizia del resto della collezione.

Lo scaricabarile

Non aiuta lo scaricabarile, con rinvio al mittente, dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau: «Le opere sono di competenza dei Lavori pubblici». L’assessora (ai Lavori pubblici) Gabriella Deidda smentisce: «Non sono di mia competenza», così si torna alla Picciau, che risponde: «I miei uffici dicono la stessa cosa». Insomma, il patrimonio danneggiato non sembra competenza di nessuno. Soltanto la presidente della commissione Cultura Enrica Anedda cerca di trovare risposte negli uffici: «L’idea di mettere opere d’arte nei giardini è bellissima, ma occorrono precauzioni contro gli atti di vandalismo», premette, per poi far luce sul mistero. «Per riparare i Dormienti, l’opera di Staccioli e le statue decapitate, le cui teste sono ben conservate, bisogna stanziare somme, che saranno sottratte ad altre attività culturali». In numeri: «Abbiamo circa 50mila per l’opera di Staccioli, il resto bisogna trovarlo nel bilancio, intanto gli uffici stanno predisponendo un affidamento per la progettazione di restauro e per la sistemazione di fontane e vasche dove sono stati posizionati i Dormienti dalla precedente amministrazione».

