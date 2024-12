Statue e vasi rubati dalle tombe 

Razzie di statue, vasi, decorazioni e croci nel cimitero di Assemini. I classici furti di fiori non soddisfano più i ladri che hanno scelto la settimana delle festività natalizie per puntare a oggetti di maggior valore. Non si può dire siano ladruncoli “da quattro soldi”, considerati i costi sempre maggiori degli articoli funerari: «Oltre al valore economico - commenta il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu - va valutato il dispiacere nel trovare le sepolture dei propri cari saccheggiate».

Le testimonianze

Poche persone, ieri mattina, tra i corridoi del camposanto. Poca anche la voglia di parlare, sotto le feste la sofferenza per la perdita dei propri cari si amplifica. A questa si unisce l’indignazione per gli ultimi atti di razzia e vandalismo: «Sono sdegnato - ha raccontato Eligio Mereu - perché anche la tomba di un mio caro è stata presa d’assalto dai predoni».

Una cittadina che ha preferito restare anonima si è chiesta: «Cosa sta succedendo in cimitero? Mancano fiori, tagliano statue. Forse servirebbero più guardiani per custodire l’intera area». Il sorvegliante, deve supervisionare da siki l’intera area cimiteriale: «C’è un solo guardiano - ha commentato Franca Dessì - e comunque non è la prima volta che accade. Sono entrati tre notti di fila rubando di tutto: statue, vasi e portavasi in rame tagliati con un seghetto». Conferma un’altra frequentatrice, Rosanna Piano: «Dalla tomba dei miei genitori è stata rubata la statua. Chiediamo il potenziamento dei controlli e una maggiore cura soprattutto della parte monumentale del cimitero sempre più abbandonata e degradata».

Le ipotesi

Come mai sta accadendo tutto ciò? Gli asseminesi cercano risposte. Alcuni ipotizzano si tratti di ragazzate, mentre altri avanzano l’ipotesi del furto organizzato. In genere le tombe maggiormente prese d’assalto sono quelle che si trovano nella parte bassa. Forse qualche anziano? Oppure una vera e propria banda organizzata che trafuga le sepolture, facendo man bassa di rame e fiori, per poi rivendere la refurtiva?

Le reazioni

«Ho chiesto in più occasioni - ha proseguito Pireddu - che ci fosse un maggior occhio di riguardo per i nostri defunti. Servono maggiori controlli nonché l’installazione degli impianti di videosorveglianza e di illuminazione lungo il perimetro e in alcune parti interne del camposanto».

Replica l’assessore Matteo Venturelli: «È già in programma la sistemazione di ulteriori telecamere nei punti più sensibili della città. Tutti i furti e i danneggiamenti sono sempre da condannare. Quando poi avvengono in luoghi sacri e cari al cuore di tutti hanno un sapore veramente indecente».

