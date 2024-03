Statue e murales nel nome di Riva 

L’ultimo è stato inaugurato a Muravera nei giorni scorsi. Un murale dedicato a Gigi Riva. L’ennesimo in onore del grande campione. A un mese dalla scomparsa si moltiplicano le iniziative in tutta la Sardegna per ricordare Rombo di Tuono, già leggenda quando era in vita, mito assoluto per generazioni di sardi e ormai consegnato alla gloria, celebrato dal mondo dell’arte e delle istituzioni.

Piazza Gigi Riva

A Mandas tra poco inizieranno i lavori per realizzare una piazza dedicata al fuoriclasse rossoblu. «Ancora pochi giorni – assicura il sindaco Umberto Oppus, che sta lavorando anche a un libro sul campione – e aprirà il cantiere tra le vie Cagliari e Carducci. Lo spazio sarà abbellito da una scultura realizzata da Mario Matta e un murale firmato da Lorenzo Muntoni». Un punto di ritrovo intitolato al campione verrà realizzato anche a Castiadas, dove il consiglio comunale all’unanimità ha deciso di dedicare una piazza a Riva. Il nome del cannoniere della nazionale è stato scelto per la biblioteca dell’aeroporto di Elmas, mentre Uta gli ha voluto intitolare lo stadio comunale di via Bascus Argius. Grande mobilitazione anche nella Marmilla. A Genuri due consiglieri di minoranza hanno chiesto a sindaco e Giunta di dedicare al campione l’impianto sportivo polivalente del paese. A Ussaramanna hanno già individuato lo spazio per realizzare una piazza. «Sorgerà nella località di Funtanedda – fanno sapere dal Municipio – la delibera c’è già, ora bisogna sbrigare tutto l’iter burocratico».

Gli artisti

In tutta l’Isola ci sono decine di murales a tema Rombo di Tuono. L’ultimo è stato inaugurato nei giorni scorsi a Muravera. L’ha realizzato Stefano Pani in via Roma. Un dipinto gigante in bianco e nero particolarmente apprezzato da residenti e turisti. «Ho voluto rappresentare Riva in modo semplice – racconta l’artista – senza pallone e senza il numero 11. La figura umana viene prima del campione». Sempre a Muravera è stato avviato un azionariato popolare per realizzare il progetto Hombre Vertical, un’iniziativa voluta dai tifosi rossoblù del Sarrabus. «Daremo corpo al progetto sull’uomo mito diventato leggenda. Punteremo a realizzare un murale che riproduca la figurina dell’album Panini del 1970», ha commentato Andrea Zinzula, uno dei promotori dell’iniziativa. Un altro dipinto vedrà la luce a Gesturi, grazie al Cagliari Fan Club “Gianfranco Zola”. Resta invece nel cassetto, almeno per il momento, il progetto del muralista Andrea Sabiucciu di Decimoputzu, che cerca un Comune disposto a sostenere le spese per realizzare l’opera. «La bozza è pronta, mi piacerebbe rendere omaggio a Riva con la mia arte». Gigi Porceddu, scultore di Villasor, realizzerà presto un bassorielievo dedicato a Riva («sarà certamente ispirato alla civiltà nuragica»), mentre il coltellinaio Francesco Mereu di Lunamatrona ha inciso sulla lama di una delle sue arresojas il volto del campione. «L’ho sempre reputato un grande uomo rispetto sia nello sport che sia nella vita. Un vero signore da imitare e da portare come vanto», ha dichiarato l’artigiano 76enne.

Gilberto e Gigi

A Selegas c’è un murale dedicato a Riva. Era stato realizzato dagli amici di Gilberto Secci, supertifoso del Cagliari scomparso qualche anno fa. «Stava male e ci confessò che il suo sogno era quello di vedere il dipinto con il mito davanti alla sua casa – ricorda Francesco Mochi, un suo amico – ci siamo quotati e abbiamo affidato l’incarico all’artista Francesco Marroccu. Gilberto ogni mattina si affacciava alla finestra e vedeva Riva. Quando passiamo davanti al murale il nostro pensiero è per lui e per il nostro campione. Proviamo sempre una grande emozione».

