Statue delle 4 stagioni, via al restauro delle teste 

Si sblocca l’annoso iter per il restauro delle teste di tre delle quattro statue di marmo dei Giardini Pubblici che rappresentano le Quattro Stagioni e che una notte dell'aprile del 2018 erano state staccate dai vandali che le avevano lasciate abbandonate all'interno dello stesso parco, e recuperate il giorno dopo dalla polizia locale. Attualmente si trovano nel grottino vicino all'entrata della Galleria Comunale. Da allora ci si è sempre chiesti quando sarebbe stato possibile rivederle al loro posto. Una risposta ora arriva dalla Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio, che fa sapere di avere trovato le risorse e di poter finalmente iniziare l’intervento di restauro. «Abbiamo reperito 20.000 euro dal Ministero della Cultura, quindi ci siamo messi d’accordo con i musei civici per intervenire noi per conto loro per riparare questo danno rilevante», spiega Maria Passeroni, responsabile coordinatrice d'area per il patrimonio storico-artistico, che si sta occupando della questione, «i lavori probabilmente inizieranno entro una quindicina di giorni e dovrebbero durare alcuni mesi. Salvo imprevisti, il restauro potrebbe terminare entro la fine di quest'anno e siamo molto fiduciosi che la ditta che se ne sta occupando rispetterà le tempistiche in modo tale che tra gennaio e febbraio del prossimo anno le teste delle tre statue potranno tornare al loro posto».

La Soprintendente Monica Stochino aggiunge: «L’amministrazione comunale non poteva intervenire con soldi propri (le statue sono di proprietà del Comune, nda), e inoltre sicuramente aveva altre priorità più importanti per la città, comunque l’obbligo di preservare questo patrimonio è del Comune, non del Ministero».

