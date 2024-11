Statua ritrovata in un deposito 

«Una scultura realizzata più di 35 anni fa, tolta e buttata tra il ferro vecchio». Così Gigi Porceddu, noto scultore sorrese, descrive la l’opera che qualche tempo fa era stata trovata in un deposito comunale. «La statua raffigura una donna anziana a grandezza naturale, che tiene un teschio in mano. La feci io quando avevo meno di 20 anni», continua Porceddu. «Venne tolta dalla piazza dove si trovava e scomparì. Fu comprata dal Comune, quindi pagata con i soldi dei cittadini. Tengo molto a quell’opera e non mi darò pace fino a quando non riprenderà il suo posto. Rappresenta l’anzianità, il teschio rappresenta la morte che avanza, a portata di mano, ma ovviamente rappresenta anche la vita».

Ed eccola la statua, un po’ invecchiata a causa del tempo e dell’incuria, ma sempre riconoscibile. «L’abbiamo trovata in un deposito», racconta il sindaco Massimo Pinna. «L’abbiamo anche mostrata a Gigi, con cui abbiamo un ottimo rapporto, e lui si è detto disposto a restaurarla per riportarla alla bellezza di 30 anni fa. Teniamo molto alla cultura, lo dimostriamo anche con i tanti progetti che vedono Gigi e le sue opere protagoniste in paese». E sul suo eventuale riposizionamento? «Ho già individuato qualche posto, tra cui piazza Brundu, al centro del paese», chiude Pinna. (m. pil.)

