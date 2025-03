Statua in dono, un simbolo di accoglienza 

La leva del 1973 regala una statua de La Libagione alla comunità. Simbolo di apertura, condivisione, accoglienza e contaminazione, la statua del bronzetto 120, rinvenuto al Selene durante gli scavi archeologici, è un’opera rivisitata che sarà in costante evoluzione, come l’animo di chi si apre al mondo e alla cultura. Un filo in ritardo rispetto al compimento del cinquantesimo anno, la leva del ’73 ha inaugurato nella mattina di ieri il dono alla comunità, seppur sottotono per gli eventi che hanno sconvolto l’Ogliastra. Presenti, un nutrito gruppo dei “fedalisi” con le rispettive famiglie, don Federico che ha benedetto l’opera, sindaco e amministrazione, le famiglie di chi non c’è più. La statua che raffigura la sacerdotessa diventerà una fontana, dove l’acqua torna ad essere elemento sacro e imprescindibile, regolatrice della vita comunitaria e dei cicli naturali contribuendo a mantenere l’equilibrio tra uomo e natura. La carica dei 146 “fedalisi” si prenderà cura anche dell’aiuola, all’ingresso del paese e poco sopra il Nostra Signora della Mercede.

L’artista che ha realizzato l’opera, è Gianni Viglino che lancia il guanto di sfida «La sacerdotessa deve diventare il simbolo di Lanusei. È simbolo di accoglienza e di condivisione, come lo è stato negli anni Lanusei con l’ospedale, i salesiani, le scuole. È un invito alla reazione, ripartiamo dalla cultura, dall’apertura e dalla condivisione per contrastare la piattezza». Marisa Godani, una dei 146, ha commentato: «Ci è piaciuta l’idea di regalare a Lanusei un simbolo di accoglienza e condivisione. È stata importante anche la collaborazione con diverse realtà del territorio che ci hanno dato una mano».