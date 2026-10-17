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Siliqua
18 ottobre 2026 alle 00:09

Statua e piazza per Santa Rita da Cascia 

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Si celebrerà domani alle 19, nel quartiere di Rio Forrus di Siliqua, la cerimonia d’inaugurazione e benedizione della statua di Santa Rita da Cascia e di intitolazione alla santa della piazzetta che ospita l’edicola sacra.

L’evento, che ricade nell’anniversario della sua canonizzazione, è stato reso possibile grazie alla grande partecipazione dei cittadini, dai quali è nata l’idea di realizzare l’edificio sacro in ricordo dell’arrivo nel paese dell’urna pellegrina di Santa Rita da Cascia nel marzo dell’anno giubilare 2025. La cerimonia, cui prenderà parte l’intera comunità assieme alla sindaca e ai rappresentanti dell’amministrazione del paese, sarà officiata da don Enrico Murgia, parroco di Siliqua e Vallermosa: «È un modo per continuare a far rivivere la bellezza dell’arrivo dell’Urna pellegrina nella nostra comunità», sottolinea il sacerdote, «e ringrazio perché questo ricordo non svanisce e marca il nostro cammino».

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