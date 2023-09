Statua di Sant’Elena, stasera la vestizione 

La vestizione di Sant’Elena in programma questa sera alle 19,30 in basilica, apre ufficialmente i festeggiamenti in onore della patrona. I soci del Comitato, guidati dal presidente Gianni Orrù, porteranno la statua processionale, custodita dietro l’altare maggiore, vicino al portone di ingresso dove resterà fino alla fine della festa e la adorneranno con i polsini in pizzo, la corona e la croce, tutti ex voto donati dai fedeli.Il giorno della processione poi, mercoledì prossimo, la statua sarà adornata con i gioielli .

