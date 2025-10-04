Statua del Redentore, taglio del nastro per la nuova area verde 

Taglio del nastro per la nuova area verde sotto la statua del Redentore. Venerdì sera la Giunta Locci ha inaugurato, nel corso di una breve cerimonia, la riqualificazione del giardino che ospita uno dei monumenti più identitari di Monserrato, il colonnato di Cristo Redentore, eretto durante il Giubileo del 1900.

Da tempo l’area versava in condizioni di degrado e incuria, tra erba incolta, piante morenti e immondezza. Un biglietto da visita poco qualificante per il centro storico e tutta la città, ora trasformato in un giardino con fiori, essenze aromatiche e camminamenti, ma senza panchine: l’area sarà solo di passaggio, per evitare bivacchi. «Siamo partiti col rifare i giardini di via del Redentore, poi la fontana e ora questo tassello finale», le parole del sindaco Tomaso Locci all’inaugurazione. «È tutto frutto di impegno e programmazione, un obiettivo della nostra amministrazione è quello di migliorare e rendere più belli i punti importanti della città». Il primo cittadino promette altri interventi in zona. «Il prossimo passo potrebbe essere quello di rimettere a posto proprio la statua del Redentore», realizzata in ghisa dorata ma oggi quasi del tutto arrugginita.

RIPRODUZIONE RISERVATA