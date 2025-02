Statua del Che, esplode lo scontro 

Carrara. Il monumento di Carrara a Ernesto Guevara – primo in Italia, scultura dell’argentino Jorge Romeo sulla scalinata del Baluardo col patrocinio del Comune – accende polemiche da amarcord (“Fascisti!”, “Comunisti!”) che rovinano alla sindaca Pd Simona Arrighi la festa con Anpi, Arci e associazionismo di sinistra. Nella capitale italiana dell’anarchia, l’inaugurazione della statua per il “Che” non passa sotto silenzio. A dar fuoco alle micce è il centrodestra. Parole pesanti: Guevara, in buona sostanza, non è stato candido difensore delle sorti di popoli oppressi ma simbolo di spietate dittature comuniste, dicono Lega e FdI. Il deputato Marco Barabotti, leghista, marca l'inopportunità scovando frasi di Guevara, tipo «l'odio come fattore di lotta». La sindaca replica: «Guevara ha donato un simbolo, un'icona di libertà e diritti, condanniamo fortemente ogni totalitarismo, rimarchiamo però che gli affronti alle vittime sono quelli di chi tollera i saluti romani e gli inni al Duce».

RIPRODUZIONE RISERVATA