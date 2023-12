Stato-Regione, rapporto aspro tra ricorsi e risposte mancate  

Una relazione complicata. Al netto dei tre accordi importanti sulla vertenza entrate (Soru-Prodi nel 2006, Pigliaru-Renzi nel 2014, Solinas-Boccia nel 2019), quella della Sardegna con Roma è una storia di rivendicazioni non andate a buon fine. All’origine di tutti i mali c’è la distanza con la terra ferma che costa all’Isola circa nove miliardi di euro l’anno. Il conto si paga in termini di sottosviluppo su vari fronti, soprattutto quelli dei trasporti e della mobilità, ed energetico. Va detto che i sardi non si perdono d’animo – il successo più grande è l’inserimento del principio di insularità in Costituzione – ma i risultati di queste battaglie, per ora, non sono tangibili.

Bastoni tra le ruote

Sullo sfondo c’è l’attitudine del Governo, di qualsiasi colore esso sia, a mettere i bastoni tra le ruote alla Regione. Come? Contestando in modo costante l’attività legislativa dell’Assemblea sarda. In questa legislatura le leggi impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale sono state ben diciotto. L’ultima è il collegato alla finanziaria 2023 su cui il Consiglio dei ministri si è pronunciato qualche giorno fa. Nella classifica di chi ha collezionato il maggior numero di ricorsi, il governatore uscente Christian Solinas non se la passa peggio di altri. Sotto Francesco Pigliaru (centrosinistra), per dire, furono totalizzate venti impugnazioni. Quando presidente della Giunta era Cappellacci, i ricorsi furono venticinque. Solo sedici ai tempi della Giunta Soru.

Tutte le leggi di tutte le Regioni devono passare il vaglio del Governo. Quindi la Sardegna non può essere considerata l’unica vittima. I governanti però hanno sempre accusato il colpo. Dopo il ricorso presentato contro la legge di bilancio 2017, per esempio, l’ex governatore Francesco Pigliaru parlò di «atteggiamento persecutorio». E ieri Graziano Milia (Rinascita Sardegna), in riferimento al collegato, ha definito l’atteggiamento del Governo «volto a comprimere, se non a negare, ogni autonomia legislativa da parte della Regione anche dove Statuto e norme di attuazione le conferiscono precise competenze primarie».

Nel mirino

In questa legislatura sono state prese di mira tutte le leggi più importanti. A cominciare dalla riforma della sanità approvata nel 2020 in piena pandemia, che ha ripristinato le otto aziende sanitarie locali. Il secondo provvedimento importante bocciato da Roma è il Piano casa approvato a gennaio del 2021. In questo caso il Consiglio dei ministri contestò ben 27 articoli su 31. La Corte costituzionale fu più generosa, salvando una serie di norme rientrate poi dalla finestra del collegato alla finanziaria 2023 e, pochi giorni fa, in parte di nuovo impugnate.

Stessa sorte per la legge del 2021 che ha portato a sei le province e a due le città metropolitane. In questo caso si contestava la violazione dello Statuto speciale sulla possibilità di modificare le circoscrizioni, ma in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province espressa con referendum. La Corte poi si è espressa, respingendo il ricorso dello Stato, ma la riforma è rimasta inattuata per due anni, tanto che il collegato alla finanziaria 2023 ha introdotto norme ad hoc per renderla operativa. Norme di nuovo impugnate dal Governo nei giorni scorsi. In pratica, approvare la riforma degli enti locali è stato del tutto inutile. Ieri, intanto, è stata pubblicata sul Buras la variazione di bilancio da un miliardo di euro. Il governo ha sessanta giorni di tempo per decidere se presentare ricorso. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA