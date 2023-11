Stato-mafia, nessuna trattativa: la Cassazione spiega il perché 

Roma. I processi non si fanno con «un approccio storiografico» ma rimanendo aderenti «ai fatti oggetto di imputazione» e nel «rigoroso rispetto» della Costituzione e del codice di rito. Con queste motivazioni la Cassazione spiega perché ha assolto gli ex investigatori del Ros (Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno), e ha confermato il proscioglimento dell'ex parlamentare Marcello Dell'Utri e riconosciuto la prescrizione del tentativo di minaccia ai governi Amato e Ciampi per il capomafia Leoluca Bagarella e per il medico mafioso Antonino Cinà.

Ad avviso degli ermellini, «l'argomento del “nessun altro avrebbe potuto” si rivela fallace sul piano logico e giuridicamente errato, in quanto la confutazione delle spiegazioni alternative di un fatto non può supplire alla radicale mancanza di prova positiva». Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito dell'appello - convinti che nella stagione delle stragi ci fu una trattativa tra Stato e mafia per togliere il carcere duro in cambio della “pace” - hanno sbagliato a ritenere «che solo Mori potesse aver rivelato l'informazione relativa al ricatto mafioso e alla spaccatura di Cosa Nostra, senza aver dimostrato che questa informazione riservata non fosse previamente nota al ministro della Giustizia Giovanni Conso e che costituisse patrimonio conoscitivo esclusivo di Mori e che non fosse pervenuta a conoscenza del ministro per effetto di canali diversi ed autonomi».

Gli ermellini rilevano che questa informazione «era acquisita in qualificati ambienti investigativi. Questo dato emergerebbe dalla nota dello Sco del 12 agosto 1993, a firma Manganelli, relativa a una profonda spaccatura negli esponenti di maggior spicco di Cosa Nostra e dalla nota della Dia del 10 agosto 1993, a firma De Gennaro, in ordine all'esistenza, secondo le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, di un profondo contrasto tra mafia stragista ed un'altra, invece, pacifista e quasi rassegnata».

