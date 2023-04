«Stato di emergenza per gli sbarchi» 

E ieri il governo ha certificato l’allarme per l’aumento degli sbarchi di migranti deliberando lo stato di emergenza in tutto il Paese per almeno sei mesi. A portare la proposta è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Il provvedimento sbloccherà fondi e poteri per gestire più rapidamente i problemi emersi con il moltiplicarsi degli arrivi, visto che dall’inizio del 2023 sono 31.200 gli arrivi, un aumento del 300% rispetto all’anno scorso, che ha riempito tutti gli hotspot del Paese. Grazie ad un primo stanziamento di 5 milioni, poi 20 per i prossimi sei mesi, punterà a creare nuovi posti per l’accoglienza, dai trasferimenti di migranti ai Centri di permanenza per il rimpatrio. Non è l’unica partita che si gioca sul fronte dell’immigrazione. La maggioranza sarebbe vicina a trovare la quadra su un’ulteriore stretta invocata dalla Lega, con un dimezzamento dei tempi di verifica per il rinnovo della protezione speciale, da quattro a due anni. Ma anche regole più rigide per chi gode di questo status, affinché vi acceda solo chi ne ha effettivamente diritto.

Il Documento mostra uno scenario tendenziale con il Pil al +1% (mentre per il Fmi crescerà nel 2023 dello 0,7%) e un deficit che si attesterà al 4,5%. «Rivediamo al rialzo con responsabilità le stime del Pil - spiega Meloni - e proseguiamo il percorso di riduzione del debito pubblico. Sono le carte con le quali l’Italia si presenta in Europa». Nel governo, però, c’è chi spinge sulle pensioni. La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, avrebbe fatto un appello ai colleghi su questo tema. E in mattinata Riccardo Molinari ha chiarito che la Lega «non si accontenta di una proroga della quota 103», l’obiettivo resta quota 41 ma «con pochi miliardi quota 41 non si fa, questo è chiaro».

Il governo Meloni vara il suo primo Def, tracciando «la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita», come dice la premier, che guarda già oltre. «Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate», ha chiarito in Consiglio dei ministri dopo un fine settimana pasquale animato dalle trattative nel centrodestra sulle nomine delle grandi partecipate. «Sarebbe bizzarro che fosse un solo partito a indicare i nomi a discapito degli altri», il messaggio arrivato all’inizio di giornata dalla Lega.

Il governo Meloni vara il suo primo Def, tracciando «la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita», come dice la premier, che guarda già oltre. «Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate», ha chiarito in Consiglio dei ministri dopo un fine settimana pasquale animato dalle trattative nel centrodestra sulle nomine delle grandi partecipate. «Sarebbe bizzarro che fosse un solo partito a indicare i nomi a discapito degli altri», il messaggio arrivato all’inizio di giornata dalla Lega.

Pensioni, si tratta

Il Documento mostra uno scenario tendenziale con il Pil al +1% (mentre per il Fmi crescerà nel 2023 dello 0,7%) e un deficit che si attesterà al 4,5%. «Rivediamo al rialzo con responsabilità le stime del Pil - spiega Meloni - e proseguiamo il percorso di riduzione del debito pubblico. Sono le carte con le quali l’Italia si presenta in Europa». Nel governo, però, c’è chi spinge sulle pensioni. La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, avrebbe fatto un appello ai colleghi su questo tema. E in mattinata Riccardo Molinari ha chiarito che la Lega «non si accontenta di una proroga della quota 103», l’obiettivo resta quota 41 ma «con pochi miliardi quota 41 non si fa, questo è chiaro».

Nuova stretta

E ieri il governo ha certificato l’allarme per l’aumento degli sbarchi di migranti deliberando lo stato di emergenza in tutto il Paese per almeno sei mesi. A portare la proposta è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Il provvedimento sbloccherà fondi e poteri per gestire più rapidamente i problemi emersi con il moltiplicarsi degli arrivi, visto che dall’inizio del 2023 sono 31.200 gli arrivi, un aumento del 300% rispetto all’anno scorso, che ha riempito tutti gli hotspot del Paese. Grazie ad un primo stanziamento di 5 milioni, poi 20 per i prossimi sei mesi, punterà a creare nuovi posti per l’accoglienza, dai trasferimenti di migranti ai Centri di permanenza per il rimpatrio. Non è l’unica partita che si gioca sul fronte dell’immigrazione. La maggioranza sarebbe vicina a trovare la quadra su un’ulteriore stretta invocata dalla Lega, con un dimezzamento dei tempi di verifica per il rinnovo della protezione speciale, da quattro a due anni. Ma anche regole più rigide per chi gode di questo status, affinché vi acceda solo chi ne ha effettivamente diritto.

Ondata di arrivi

Nel Mediterraneo intanto gli sbarchi non si fermano. Nel fine settimana di Pasqua si sono intensificate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di aiuto, i soccorritori da venerdì a lunedì hanno salvato circa 2mila persone, alle quali si sono aggiunti altri 1.200 migranti per i quali le operazioni di soccorso ieri erano in corso nello Ionio.

Trentotto sono invece le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l’altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. Sea Watch ha inoltre avvistato un nuovo peschereccio con circa 400 persone a bordo avvistato nel tardo pomeriggio di ieri in acque Sar maltesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata