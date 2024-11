Stato di calamità per le campagne 

Anche le campagne di Sestu sono state colpite dalle recenti piogge. Per questo la Giunta ha riconosciuto lo stato di calamità per i danni alle colture e alla viabilità campestre, in particolare per il nubifragio della notte tra il tra il 26 ed il 27 ottobre. Gli agricoltori le cui aziende abbiano subito un danno, spiega un annuncio sul sito del Comune, devono segnalarlo al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali dell’Agenzia Laore Sardegna. La segnalazione va fatta online, riempiendo un modulo che spiega l’evento dannoso e i danni, e va inviata entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento. Sul sito del Comune, nella sezione “Notizie” si possono trovare le informazioni e il link da seguire per la segnalazione. L’accesso va effettuato tramite Spid, o con registrazione via e mail. Nel sito del Comune c’è anche una pagina che spiega come usare il servizio di Laore, anche per chi ha poche competenze su internet. ( g. l.p. )

