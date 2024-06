Stato di calamità per la siccità 

Il Comune dichiara lo stato di calamità naturale. Decisione inevitabile vista l’emergenza siccità che da tempo colpisce anche le campagne quartesi - così come il resto dell’Isola - con conseguenze drammatiche ai danni delle attività agricole e zootecniche locali. Una situazione allarmante denunciata da tempo dalla sezione cittadina della Coldiretti.

Il sindaco

La delibera è stata approvata durante l’ultima riunione della Giunta comunale. «Abbiamo raccolto il grido d'allarme che arriva dalle nostre campagne», commenta il sindaco Graziano Milia dopo il via libera del documento. «I danni della siccità stanno mettendo in ginocchio aziende agricole e un intero comparto fondamentale per il territorio comunale, per questo come amministrazione abbiamo deciso di intervenire con un’azione di sostegno come richiesto dalla Coldiretti. Ora spetta alla Regione fare la sua parte, al fine di consentire agli operatori del settore l'accesso agli indennizzi previsti dalla legge». Con il sì dell’esecutivo di via Porcu “vengono avviate le procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione, al fine della concessione degli aiuti economici previsti per legge a sostegno degli operatori del settore”, si legge nella delibera. Non solo: l’amministrazione inizierà il procedimento amministrativo finalizzato “a segnalare gli eventuali eventi dannosi al Servizio territoriale di Laore e Argea, e comunicare tutti gli altri adempimenti necessari agli enti competenti”.

La Coldiretti

Situazione preoccupante confermata dalle associazioni di categoria. In testa c’è la Coldiretti della Provincia di Cagliari. «Da un anno e mezzo questa zona è colpita a una siccità devastante, e a pagare il prezzo più caro sono le aziende agricole», dice Piero Sarritzu, presidente della sezione quartese. «Non piove, e i terreni sono asciutti, la stagione produttiva è ormai fortemente compromessa dalla mancanza d’acqua. Oltretutto, questo disagio ha provocato una restrizione idrica del 30 per cento da parte del Consorzio di bonifica».

Una campagna desertica. «E se si va avanti così sarà sempre peggio, con il rischio che le restrizioni idriche aumentino e non si possa più coltivare. I Comuni possono fare poco in questa situazione allarmante, a parte dichiarare lo stato di calamità naturale e farsi portavoce dei gravi disagi del territorio», aggiunge il rappresentante quartese di Coldiretti. «Il resto lo deve fare la Regione attraverso un piano di interventi a favore dell’agricoltura, con azioni concrete per migliorare la capacità degli invasi e le reti idriche, per esempio. Soluzioni che di fatto andavano messe in campo anni fa».

