«Stato d’emergenza e garanzie sui vaccini contro la dermatite» 

Dermatite bovina, cresce l’allarme. Coldiretti scrive alla governatrice Alessandra Todde per chiedere l’attivazione immediata dello stato di emergenza, abbattimenti «selettivi e non indiscriminati», un fondo di ristoro immediato per sostenere gli allevatori e un intervento sui contratti di filiera con il coinvolgimento della grande distribuzione. E, sul fronte sanitario, garanzie chiare e trasparenti su contagi, vaccinazione e piano di contenimento.

L’appello

A firmare il documento sono il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba: «La situazione è diventata ormai insostenibile - denunciano i vertici Coldiretti - la tensione sociale è ormai arrivata alle stelle. Siamo di fronte a un vero e proprio bubbone che rischia di esplodere e del quale le istituzioni dovranno assumersi tutta la responsabilità. Le richieste avanzate dal mondo agricolo e zootecnico non possono essere ignorate ed è indispensabile un intervento immediato come da richieste Coldiretti per garantire sicurezza e ristabilire fiducia dalla presidenza della Regione agli assessorati competenti, passando per i servizi veterinari e Asl, fino a tutte le forze dell’ordine e Prefetture: tutti devono prendere atto della gravità della situazione».

Le condizioni del comparto sono ormai drammatiche non solo per i pesanti riflessi economici ma anche per i riflessi sul tessuto sociale di interi territori, dove l’allevamento rappresenta una leva di coesione e di sopravvivenza per tante famiglie.

«Coldiretti ha ascoltato le difficoltà, le perplessità e le proposte dei soci e allevatori e si è fatta portavoce di una linea unitaria, frutto della capacità di tradurre in proposte concrete le esigenze del territorio – sottolineano Cualbu e Saba – serve è una strategia straordinaria, condivisa. La gestione della malattia deve essere coerente con le evidenze scientifiche ma che siano tradotte in misure bilanciate alle necessità delle imprese e immediate per garantire continuità alle aziende e una prospettiva certa alla filiera».

I punti

L’associazione chiede di adottare una linea chiara sugli abbattimenti che devono essere selettivi e non indiscriminati, in linea con quanto indicato anche dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Poi bisogna «attivare subito un fondo di ristoro per compensare i danni economici subiti a causa degli abbattimenti e della campagna vaccinale, con indennizzi calcolati sui prezzi correnti del mercato bovino». E ancora: interventi urgenti per coprire i maggiori costi legati al blocco della movimentazione degli animali e al mantenimento in azienda del bestiame che, in condizioni ordinarie, sarebbe stato già venduto. Infine la «costruzione di contratti di filiera solidi e strutturali, che coinvolgano anche la grande distribuzione organizzata, così da garantire – anche nel medio-lungo periodo – l’acquisto delle carni locali a prezzi equi e sostenere il reddito degli allevatori sardi.

L’incontro

E anche il Centro studi agricoli, guidato da Tore Piana, ha scritto nelle ultime ore alla governatrice per chiedere di partecipare «a un incontro pubblico con gli allevatori di bovini, che si terrà nei prossimi giorni a Ozieri, cuore del comparto zootecnico sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA