Stati Uniti, tra Nato, business & pecorino 

Uno tycoon, l’altra magistrato. Lui irruento e imprevedibile. Lei severa e sorridente. La sfida «Made in Usa» non è solo l’elezione del 47º Presidente degli Stati Uniti d’America. Mai come questa volta, nella terra della “Libertà”, il passaggio è cruciale, non solo per la contrapposizione ideologica tra democratici e repubblicani. In ballo c’è molto di più e come spesso capita in terra d’America, si finisce per decidere o condizionare pesantemente anche le sorti oltre i confini. Elezioni apparentemente lontane per la Sardegna, l’Isola che fu la base americana per i sommergibili nucleari in mezzo al Mediterraneo e il grande orecchio “radio-spaziale” Usa posizionato impunemente sulla cima del Limbara, centrale strategica per il sud Europa in capo alla «United States Air Force», l’aeronautica militare statunitense.

I simboli della storia

Tutto dismesso, con segni indelebili: la base di La Maddalena trasformata in terra di nessuno e le antenne-radio sul Limbara simbolo di degrado e devastazione ambientale. È da sempre controversa la storia dei rapporti tra la Sardegna e gli Stati Uniti, un pò colonia, un pò vacanza, un pò pecorino e un pò affari, dall’energia all’alta finanza. Domani si sceglie tra Kamala Harris, la vice di Joe Biden e l’ex Presidente Donald Trump. Due filosofie opposte, due mondi schierati l’uno contro l’altro, visioni che appaino inconciliabili. Strategie e azioni che, però, possono incidere in maniera rilevante nei rapporti tra l’Isola dei Nuraghi e la terra che fu degli antichi indiani d’America. Le ripercussioni di questo Election Day non saranno di poco conto: dopo decenni di stabilità, in discussione c’è nientemeno che l’Alleanza Atlantica, un valore che si immaginava indissolubile, ma che ora vacilla sotto i colpi di nuovi sovranismi e mai sopiti rigurgiti imperialisti. Quattro le questioni fondamentali che riguardano i legami tra l’Isola e la più potente nazione al mondo: il ruolo strategico della Sardegna nel cuore del Mediterraneo; il commercio dei prodotti agroalimentari; l’energia; il business del turismo.

Nato & servitù militari

La prima questione è nevralgica nello scenario mondiale: il ruolo americano nella Nato, la differenza più rilevante tra Kamala Harris e Donald Trump. Il programma dell’ex Presidente punta a rafforzare il ruolo “solitario” militare dell’America nel mondo, con un progressivo disimpegno dalla stessa Nato, divenuta per Trump un peso finanziario ingiustificato. È evidente che se avesse la meglio il “Donald d’America” cambierebbero radicalmente i rapporti anche con gli alleati europei, conseguentemente anche il peso delle servitù militari in Sardegna. Una vittoria di Trump potrebbe allentare il ruolo di baricentro militare del Mediterraneo e della stessa Sardegna, la terra più gravata dalle imposizioni Nato. Diversa, quasi opposta, la posizione di Kamala Harris che punta, invece, a rafforzare l’Alleanza Atlantica, il ruolo della Nato e degli Stati Uniti. Se così fosse, considerate le pretese militari della Nato, in Sardegna potrebbero aumentare a dismisura le stesse servitù, a partire dalla dislocazione nell’Isola dei micidiali caccia F 35, già destinati nella base aerea di Decimomannu.

Pecorino & vino

La seconda questione è economica: i rapporti commerciali tra la Sardegna e gli Stati Uniti. Lo scorso anno nella campagna lattiero-casearia 2022-2023 la Sardegna ha esportato 13.557 tonnellate di Pecorino Romano e Fiore Sardo, gran parte proprio verso gli Usa, con un incremento del prezzo del formaggio del 16%. Un giro d’affari extra europeo che nella scorsa annata ha segnato la cifra di 189 milioni di euro. Altro mercato in crescita è quello relativo ai prodotti vitivinicoli della Sardegna con aperture importanti del mercato americano ai vini sardi. Sul versante commerciale Trump, in caso di vittoria, riproporrebbe il tema del riequilibrio della bilancia commerciale tra gli Stati Uniti e l’Europa, non escludendo la riapertura di un conflitto commerciale a colpi di dazi. Un tema che ha riguardato anche l’amministrazione Biden-Harris che, però, ora punta su nuovo dialogo con i mercati di Bruxelles.

JP Morgan & Sardegna

Terza questione l’energia: Trump vuole rallentare la transizione energetica, Kamala Harris la vuole accelerare. Posizioni che avranno ripercussioni pesanti anche in Europa. Un dato è certo, in Sardegna si concentrano le attenzioni americane per la grande invasione energetica. La JP Morgan, la più grande banca d’affari americana, punta, infatti, a realizzare sul mare sardo tre grandi parchi eolici, oltre all’invasione fotovoltaica già in atto.

Turismo & airport

Il quarto tema è il business del turismo: gli americani in questi ultimi anni hanno riscoperto la Sardegna come meta per le loro vacanze, ma gli obiettivi degli USA in Sardegna potrebbero non limitarsi alle sole vacanze. Con la “fuga” russa dall’Isola si sono aperti nuovi mercati immobiliari legati al turismo, a partire dalla stessa Costa Smeralda. A questo si aggiunge l’interesse sempre più crescente del fondo internazionale americano Black Rock rispetto agli aeroporti sardi. Non è un mistero che gli americani puntino ad acquisire quote anche nell’aeroporto di Cagliari, dopo aver messo le mani su quelli di Alghero e Olbia. Insomma, per la Sardegna, dopotutto, non sono elezioni così lontane. Chiunque vinca, tra Trump ed Harris, la Sardegna sarà chiamata a fronteggiare questioni rilevanti: dalle servitù militari al ruolo della Nato nell’Isola, dal futuro commerciale di vino e pecorino alla questione dei dazi, dai turisti americani al posto di quelli russi e arabi, dagli speculatori a stelle strisce nel Golfo degli Angeli alle distese infinite di “graticole” solari. Domani negli Stati Uniti si vota. Elezioni tanto lontane quanto vicine.

