Stati Uniti eliminati: è finita un’epoca  

Nel mondiale delle sorprese, non poteva mancare quella più clamorosa, l’eliminazione agli ottavi degli Stati Uniti, che puntavano al tris. Un’uscita di scena avvenuta inoltre nel modo più crudele, ai rigori, contro quella Svezia che aveva bastonato l’Italia e che ora si prepara alla sfida nei quarti con il Giappone. E così la squadra che è stata un faro nel movimento femminile, sia per il gioco, sia per l’impegno per arrivare al professionismo e alla parità salariale, ha fatto talmente bene la sua parte da pagarne le conseguenze.

Eppure, la prestazione contro le svedesi è stata la migliore in questi Mondiali da parte di Megan Rapinoe e compagne, che nel girone avevano battuto solo il Vietnam all’esordio, per poi pareggiare con Olanda e Portogallo. Pur giocando meglio delle scandinave, le statunitensi non sono riuscite a segnare nei tempi regolamentari e supplementari, e ai rigori sono state battute 5-4. Quello decisivo, tirato da Lina Hurtig, ha obbligato l’arbitro Stephanie Frappart a ricorrere alla Var per convalidarlo. «Abbiamo giocato davvero bene e questo finale mi sembra solo un brutto scherzo, un brutto film», ha commentato Rapinoe, che ha anche sbagliato un penalty, la 38enne campionessa e icona del soccer Usa, che ora chiuderà la sua carriera.

Avanti invece l’Olanda, vicecampione del mondo 2019, che ha battuto il Sudafrica per 2-0 a Sydney, raggiungendo la Spagna nei quarti di finale.

