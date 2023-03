Stati Uniti e alleati freddi su una tregua: «Aiuterebbe Mosca» 

Washington. Gli Usa e i suoi alleati sono scettici sul ruolo di Xi Jinping nella visita al Cremlino e sul piano di pace cinese in dodici punti. A ribadirlo è stato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, cercando anche di allineare Kiev, finora più aperta a valutare eventuali proposte del Dragone.

Se la Cina lancerà un appello per un cessate il fuoco durante la visita di Xi a Mosca, ha spiegato Kirby, Kiev dovrebbe respingerlo: «Lo faremmo anche noi» perché « ratificherebbe ciò che i russi sono stati in grado di conquistare dentro l'Ucraina e darebbe loro tempo e modo di prepararsi».

Il portavoce ha evidenziato l'asimmetria della missione di pace cinese: «Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni allo stesso tavolo di Putin e ascolti il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e potrebbe finire oggi, dovresti come minimo parlare con il presidente Zelensky per avere il suo punto di vista», ha osservato Kirby, definendo quello tra Russia e Cina «un matrimonio d'interesse. Speriamo che Xi faccia pressione su Putin perché cessi di bombardare scuole e ospedali, ritiri le truppe e sostenga la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina», ha aggiunto.

Chiusura confermata da Antony Blinken, che dà disco verde ad altri aiuti militari per 350 milioni di dollari a Kiev: «Il mondo non si faccia ingannare da mosse tattiche della Russia sostenuta dalla Cina», dice il segretario di stato americano, che accusa Xi, primo leader mondiale a visitare Putin dopo il mandato d'arresto della corte penale internazionale dell'Aja, di dare «copertura diplomatica ai crimini di guerra russi». Gli Usa temono che la Cina rafforzi il ruolo di mediatore diplomatico, dopo il successo dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita, e che le sue proposte dividano il fronte occidentale, suscitando interesse a Berlino e a Parigi con l'obiettivo di dividere la Nato e allontanare alcuni paesi dalla linea intransigente. Ma per ora prevale la diffidenza.

