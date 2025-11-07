VaiOnline
Il caos nei cieli.
08 novembre 2025 alle 00:31

Stati Uniti, 800 voli cancellati per lo shutdown  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York. Caos nei cieli americani. Oltre 800 voli cancellati e migliaia in ritardo a causa dello shutdown. E i disagi, che hanno riguardato il 4 per cento del traffico aereo, potrebbero aumentare la prossima settima costringendo a terra fino al 20 per cento delle tratte.

Mentre la paralisi del Governo americano rischia di ripercuotersi anche in Italia e in Europa, dove nelle basi americane sono a rischio gli stipendi dei lavoratori civili, un accordo non sembra in vista per risolvere l'impasse e riaprire il governo americano. Forti della vittoria elettorale di martedì, i democratici continuano a fare muro e respingere qualsiasi proposta dei repubblicani. «Concederò loro un voto su tutto quello che vogliono se riapriamo il Governo», ha detto il leader dei conservatori in Senato, John Thune. Parole cadute però nel vuoto: i liberal non si fidano delle promesse dei repubblicani e ancora di meno di Donald Trump e chiedono che l'accordo per mettere fine allo shutdown includa da subito l'estensione dei sussidi all'Obamacare, quelli al centro del contenzioso, senza posticiparla a voti successivi su cui non c'è alcuna certezza.

Mentre le trattative proseguono, i disagi per gli americani aumentano. «I senatori dovrebbero essere a Washington e risolvere lo shutdown», ha detto Duffy ribadendo che la riduzione del traffico è necessaria per mantenere la sicurezza messa a rischio dalla mancanza di fondi per i controllori di volo e il personale aeroportuale. Le tratte più colpite dalle cancellazioni sono quelle nazionali, mentre i voli internazionali finora non hanno registrato grandi disagi. File di ore ai controlli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 