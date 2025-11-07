Stati Uniti, 800 voli cancellati per lo shutdown  

New York. Caos nei cieli americani. Oltre 800 voli cancellati e migliaia in ritardo a causa dello shutdown. E i disagi, che hanno riguardato il 4 per cento del traffico aereo, potrebbero aumentare la prossima settima costringendo a terra fino al 20 per cento delle tratte.

Mentre la paralisi del Governo americano rischia di ripercuotersi anche in Italia e in Europa, dove nelle basi americane sono a rischio gli stipendi dei lavoratori civili, un accordo non sembra in vista per risolvere l'impasse e riaprire il governo americano. Forti della vittoria elettorale di martedì, i democratici continuano a fare muro e respingere qualsiasi proposta dei repubblicani. «Concederò loro un voto su tutto quello che vogliono se riapriamo il Governo», ha detto il leader dei conservatori in Senato, John Thune. Parole cadute però nel vuoto: i liberal non si fidano delle promesse dei repubblicani e ancora di meno di Donald Trump e chiedono che l'accordo per mettere fine allo shutdown includa da subito l'estensione dei sussidi all'Obamacare, quelli al centro del contenzioso, senza posticiparla a voti successivi su cui non c'è alcuna certezza.

Mentre le trattative proseguono, i disagi per gli americani aumentano. «I senatori dovrebbero essere a Washington e risolvere lo shutdown», ha detto Duffy ribadendo che la riduzione del traffico è necessaria per mantenere la sicurezza messa a rischio dalla mancanza di fondi per i controllori di volo e il personale aeroportuale. Le tratte più colpite dalle cancellazioni sono quelle nazionali, mentre i voli internazionali finora non hanno registrato grandi disagi. File di ore ai controlli.

