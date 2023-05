Statale, telecamere contro gli incivili 

Con l'arrivo della stagione estiva, la costa sud-occidentale dell'isola si prepara ad accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, lungo la strada consortile che porta a Sarroch, si profila un serio problema: l'abbandono di rifiuti nelle piazzole di sosta da parte di incivili, che minaccia di trasformare la bellezza naturale di questa zona in una discarica a cielo aperto. In pronto soccorso arriva il Consorzio industriale di Cagliari, proprietario della strada a quattro corsie che attraversa il territorio di Sarroch, su volontà della presidente Barbara Porru, posizionerà delle telecamere lungo i punti più sensibili del tracciato per evitare il proliferare di nuove discariche abusive.

La pulizia

Gli operai del Cacip nei giorni scorsi hanno ripulito il tratto di strada consortile che si collega alla Strada statale 195, dove si era accumulata una mole considerevole di rifiuti di ogni genere. La presidente Barbara Porru spiega l’importanza dell’occhio elettronico per dare un giro di vite all’abbandono dei sacchetti dell’immondizia: «Nei prossimi giorni verranno installate delle telecamere nei punti maggiormente presi di mira dagli incivili, e saranno posizionati anche i cartelli che informano gli automobilisti della loro presenza. Si tratta dell’estremo tentativo di impedire che in questa strada proliferino le discariche abusive. Più volte all’anno – soprattutto nel periodo estivo – siamo costretti a intervenire per ripulire ciò che gettano via gli automobilisti di passaggio: questa strada è crocevia del turismo della costa sulcitana, crediamo sia doveroso garantire un certo decoro. Ripulire ripetutamente la strada consortile rappresenta un costo non indifferente, visto che si tratta di rifiuti indifferenziati che vanno smaltiti nel termovalorizzatore».

Il turismo

Gli albergatori, che ogni anno accolgono numerosi turisti lungo la costa incrociano le dita: Nicola Palomba, 51 anni, titolare dell’Hotel Costa dei Fiori a Santa Margherita, plaude all’iniziativa: «Questa strada rappresenta l’ingresso principale ai comuni della costa con vocazione turistica, da Pula a Teulada, non può essere questo il biglietto da visita per i nostri ospiti. È un argomento che si materializza ancora una volta, presentarsi così al mercato significa squalificarsi. Accolgo con piacere la notizia che il Cacip se ne stia occupando, sarà importante per il futuro la prevenzione. Credo che la tassa di soggiorno possa essere investita in questa direzione da parte delle strutture».