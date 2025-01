Statale Sulcitana, il cantiere infinito 

Un cantiere infinito. La Statale 195 Sulcitana non sarà completata a marzo come previsto: i lavori del cantiere che collega Cagliari a Pula si protrarranno fino al 30 giugno. Il rinvio è stato ufficializzato dall'ordinanza che ha prorogato l'apertura provvisoria del tratto tra Capoterra e Su Loi dopo la richiesta dell'impresa appaltatrice di più tempo per completare gli interventi. La strada resterà dunque transitabile, seppur in modalità provvisoria e di cantiere, per garantire la viabilità lungo un asse strategico del litorale sud-occidentale.

I lavori

I lavori per la nuova Sulcitana tra Capoterra e Su Loi erano iniziati nel 2024, con la viabilità regolata da percorsi provvisori dal km 13+041 al km 18+350, includendo gli svincoli di Capoterra (SP91) e “Su Loi-Villa d'Orri”.

L’Anas precisa che l'estensione dell'ordinanza era già prevista e rientra nelle normali attività di pianificazione avviate con l'inizio dell'anno. Secondo la società, i lavori procedono senza ritardi né criticità e rispettano il cronoprogramma stabilito, con completamento confermato per fine giugno 2025.

I residenti

Chi vive nella zona, però, segnala disagi. Giampaolo Agri, 65 anni, residente e consigliere di amministrazione del condominio Torre A, lamenta: «Non c’è illuminazione, non si può circolare in sicurezza in bici o a piedi e i mezzi pubblici non passano. Il Comune intervenga per tutelare la sicurezza dei cittadini, perché le nostre richieste di intervento sono cadute nel vuoto».

In Municipio

Dai banchi della minoranza l'ex sindaco Francesco Dessì riconosce l'importanza dell'intervento: «Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza dei ponti del Rio Santa Lucia e Masone Ollastu. Avremmo voluto che terminasse prima, ma finalmente c'è una data di fine in cui i residenti potranno tornare a transitare in sicurezza».

Il sindaco Beniamino Garau chiede comprensione per i disagi: «La situazione è complessa ma necessaria, tutta la zona di Su Loi è interessata dal cantiere Anas-Regione per la messa in sicurezza del Rio». Le interruzioni dell'energia elettrica e le limitazioni alla circolazione pedonale, conferma, sono fisiologiche e resteranno inevitabili fino al termine dei lavori. Garau guarda al futuro: «Mi riprometto di prendere come amministrazione comunale in gestione diretta la vecchia 195, sarà una vera rivoluzione, chiedo tanta pazienza ai residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA