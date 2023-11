Statale pericolosa, i sindaci fanno quadrato 

Tutti insieme per un obiettivo comune. I sindaci di Decimomannu , Assemini , Elmas , San Sperate , Uta , Decimoputzu , Villaspeciosa e Villasor serrano le fila e stasera alle 17 si incontreranno al teatro comunale di Decimomannu per concordare insieme le azioni di sollecito per il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza della Statale 130.

Il progetto

Il tratto di strada da Elmas a Decimomannu è da tempo teatro di numerosi incidenti, in particolare a Decimomannu all'altezza dello svincolo per San Sperate. Il progetto per la messa in sicurezza è pronto e depositato ormai da anni, così come ci sono i fondi per realizzarlo. La Statale 130 verrà elevata in corrispondenza dei principali svincoli di Elmas, Assemini e Decimomannu e l’intervento sarà realizzato in due fasi, finanziate rispettivamente con 33 e 80 milioni di euro: la prima prevede la realizzazione degli svincoli a livelli sfalsati mentre la seconda il completamento e adeguamento degli stessi.

Al momento, come dichiarato dal capo di gabinetto del governatore Christian Solinas, Quirico Sanna, si è in attesa dell’esito della Valutazione di impatto strategica, ultimo passo prima di poter procedere con il progetto definitivo (il ministero ha nominato Solinas commissario straordinario per questi lavori).

Il Comitato

Nel mentre però gli incidenti non sono diminuiti e il comitato spontaneo per la sicurezza della 130, principale portavoce dei cittadini, in questi mesi ha fatto sentire la sua voce attraverso diverse manifestazioni di protesta. I sindaci dei paesi coinvolti non sono rimasti indifferenti e hanno sempre partecipato in prima persona e portando avanti nel contempo i solleciti a livello istituzionale.

La scorsa estate l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu ha incontrato i sindaci e rinnovato l'impegno a velocizzare i lavori, ma da allora nulla è cambiato. Anche le due interrogazioni presentate in questi mesi da alcuni consiglieri regionali, tra cui la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, non hanno avuto l’effetto sperato.

I sindaci

«Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità - dichiara il sindaco di Uta Giacomo Porcu - e sia chiaro che non molleremo la presa fino a quando non partirà il cantiere».

Mario Puddu, primo cittadino di Assemini, rincara la dose: «I mesi passano, gli incidenti aumentano e da Solinas sempre e solo frasi di circostanza. Sono stati anni disastrosi, anche perché non c 'è nulla di peggio rispetto all'incolumità di chi percorre quella strada».

Il comitato spontaneo dei cittadini intanto annuncia nuove mobilitazioni: «Lavoriamo per il bene di persone e imprese», dichiara il portavoce Ottavio Schirru, «ci stanno ignorando ma i cittadini sono dalla nostra parte, faremo valere le nostre ragioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA