«Statale-killer, non possiamo più aspettare» 

Statale killer tra Elmas a Decimomannu, i sindaci vogliono una risposta concreta e immediata: «Non possiamo aspettare settembre». Chiaro il riferimento alle dichiarazioni dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, che aveva prospettato un incontro con il Comitato per la sicurezza della 130 intorno a metà settembre, accennando anche a un tavolo con i sindaci delle cittadine interessate. Mentre il Comitato è disposto ad aspettare confidando in buone notizie dopo anni di silenzi e incidente stradali gravi, i sindaci mettono pressione per accelerare i tempi.

La perplessità

Da Decimomannu Monica Cadeddu ribadisce: «Voglio un confronto con la presidente, nonché commissaria straordinaria del progetto, Alessandra Todde. Le ho scritto personalmente, non ho ricevuto ancora nessuna risposta. Ritengo paradossale che il Comitato riceva riscontro e i sindaci no». Preoccupa poi il fatto che, se Todde dovesse delegare Piu come responsabile delle strade commissariate, «si continuerebbero ad allungare tempi già biblici. L’emergenza è ora, è tutti i giorni. Regione, se ci sei batti un colpo».

Il sostegno

Cadeddu trova l’appoggio dal sindaco asseminese Mario Puddu: «Penso che il tempo delle passerelle sia finito e Todde in prima persona, quale commissario designato, debba occuparsi lei stessa della questione. Due mesi sono tanti: ogni giorno che passa è un giorno in cui migliaia di cittadini rischiano di perdere la vita. È una messa in sicurezza di primaria importanza, non c’è nessuna cosa più urgente della salute e della vita dei cittadini».

Più allineata Maria Laura Orrù, sindaca di Elmas e consigliera regionale della maggioranza Todde: «Una prima risposta qualche mese fa, quando il ministero ha scritto ai Comuni. Qualcosa si sta muovendo. In due mesi è impensabile risolvere tutti i problemi, serve il tempo necessario per prendere bene in mano la situazione. Sono ottimista e fiduciosa, la volontà c'è tutta».

Le repliche

Risponde l’assessore Piu: «Il progetto è fermo da due anni. Stiamo lavorando alle convenzioni e le parti saranno convocate quando sarà chiaro tutto il cronoprogramma. Noi la partita delle strade commissariate l’abbiamo presa in mano da subito e stiamo portando avanti tutte le attività propedeutiche affinché si possa iniziare il percorso per sbloccare i lavori».

Più comprensivo si mostra il portavoce del Comitato Ottavio Schirru: «Le dichiarazioni dell’assessore ci stanno tutte. Intanto continuiamo la nostra lotta fino al raggiungimento dell’obiettivo dell’inizio dei lavori. Ricordo alla sindaca Cadeddu che il comitato è impegnato da tanti anni e che il progetto è frutto del nostro lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA