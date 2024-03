Statale della Nurra, un’arteria segnata da troppe croci 

Un altro incidente mortale in un’arteria segnata da troppe croci. Questa volta sono tre i morti sulla statale 291, la vecchia strada a due corsie sulla Sassari-Alghero, all’altezza del bivio per Tottubella, punteggiata da decine di incidenti stradali, molti dei quali, purtroppo, hanno avuto esito mortale. Tre giovani vittime di uno scontro frontale tra due auto, una Mercedes e una Fiat 600, mentre un altro mezzo, una Fiat 500, sarebbe piombata addosso successivamente alle due vetture.

Nell’aprile dello scorso anno aveva trovato la morte un motociclista di 52 anni. All’altezza della strada vicinale Li Giosi Nobi si era scontrato con un’auto e l’impatto violento non gli aveva lasciato scampo. Scontri frontali o anche uscite fuori strada nei punti in cui il guardrail non c’è. Un’arteria pericolosa, stretta e piena di insidie, ad un chilometro e mezzo dalla “quattro corsie”, dove basta spingere sull’acceleratore e tentare un sorpasso azzardato, oppure è sufficiente una distrazione perché si consumino tragedie al volante. I rischi restano nonostante il collegamento più sfruttato per arrivare ad Alghero sia la quattro corsie. Fino al bivio di Olmedo la statale 291 mostra i segni del tempo e della mancata manutenzione. Buche, avvallamenti, fenditure nell’asfalto. Il traffico è diminuito ma c’è chi continua a percorrerla, e proprio vicino al bivio per Tottubella, luogo del drammatico incidente, il manto stradale è in pessimo stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA