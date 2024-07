«Statale 554, subito un incontro tra i sindaci» 

Un nuovo futuro per la 554. Lì dove gli incidenti - spesso anche gravi - sono all’ordine del giorno, come riportano le pagine della cronaca: tamponamenti, scontri frontali, e infiniti disagi al traffico nel lungo serpentone d’asfalto a quattro corsie che collega l’intera area vasta di Cagliari, percorso quotidianamente da migliaia di automobilisti. «C’è un evidente problema di sicurezza che va risolto», ammette il sindaco di Selargius Gigi Concu che - dopo i recenti incidenti - chiede alla Regione di «convocare un tavolo urgente con tutti i Comuni attraversati dalla Statale».

L’ultimo incidente

L’ultimo tamponamento risale a due giorni fa, con inevitabili lunghe code, pochi giorni fa lo scontro nell’incrocio alle porte della zona industriale. «Alla luce degli ultimi ed ennesimi incidenti avvenuti, non si può più rimandare o fingere ancora una volta che il problema della sicurezza della 554 non sia prioritario e pertanto richieda una immediata soluzione», ribadisce Concu. «Chiedo che la Regione convochi un tavolo urgente che riunisca anche gli altri sindaci dei territori coinvolti», l’appello lanciato dal sindaco selargino, «perché si arrivi finalmente a qualcosa di concreto e in grado di risolvere un problema di cui non possono continuare a farsi carico i Comuni individualmente. Il futuro della 554 deve essere stabilito una volta per tutte e senza più rinvii».

Il sì del Consiglio

Il tema era stato affrontato in Comune anche lo scorso mese di gennaio, con il via libera dell’ordine del giorno proposto dall’esponente della minoranza Mario Tuveri. Nella proposta si faceva riferimento alle «frequenti lamentele a causa della regolazione attuale degli impianti semaforici fra via Roma e via del Lavoro», e veniva proposta la convocazione di «una conferenza di servizi con i sindaci dei territori attraversati dalla 554, al fine di ottenere una declassificazione della Statale». Proposta sposata dalla maggioranza e dallo stesso sindaco Gigi Concu, che già in quell’occasione aveva annunciato: «Chiederò che il prima possibile venga riattivato il tavolo per definire una volta per tutte il futuro della 554, tenuto conto che i lavori ipotizzati non sono condivisi dalle amministrazioni che gravitano intorno a questa strada». Richiesta condivisa anche dagli imprenditori della zona industriale, con il consorzio Zaes da tempo in prima linea contro i problemi di traffico nella 554.

La Città metropolitana

Ora l’argomento diventa prioritario, già inserito nell’agenda politica della Città metropolitana dopo una recente riunione fra sindaci. Perché quel mega progetto fermo al palo da oltre un decennio - più volte annunciato dall’Anas, poi preso in mano dalla scorsa Giunta regionale senza risultati - non piace a nessuno dei territori coinvolti. L’obiettivo dell’esecutivo di piazza Cellarium è declassare l’arteria - lunga 10 chilometri, di cui poco più di 2 nel territorio di Selargius - a strada urbana di scorrimento - come l’allora Ministero delle Infrastrutture suggeriva nel 2020 - e, insieme ai Comuni di Cagliari, Monserrato e Quartucciu, decidere di trasferire la competenza alla Città metropolitana che fungerà da cabina di regia nella pianificazione dei lavori per la messa in sicurezza, partendo dall’eliminazione dei semafori che andranno sostituiti dalle rotatorie. «Dobbiamo iniziare a ragionare anche su altri sistemi di trasporto pubblico parallelamente alla 554, in modo da ridurre il numero delle auto in circolazione», propone ancora il sindaco Concu. «La priorità», conclude, «è mettere in sicurezza la strada il prima possibile».

