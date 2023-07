Statale 554, l’eterna attesa del «viale urbano»  

Le promesse ci sono ormai da oltre dieci anni, ma i lavori per rendere la statale 554 una strada moderna e sicura sono fermi. Il progetto da oltre 400 milioni di euro che interessa i Comuni di Selargius, Monserrato e Quartucciu esiste, ma non decolla. Così come esiste l’accordo preliminare, siglato nel 2019, tra Regione (il commissario per l’opera è il governatore Solinas), Provincia, Anas e Comuni, che ancora non prende forma. Nel frattempo non mancano code, tamponamenti, incidenti - spesso mortali -, e l’assenza in lunghi tratti di spartitraffico centrale e corsie di emergenza rende tutto più complicato. Per i sindaci la strada ormai è «inadeguata all’attuale mole di traffico». Tomaso Locci, Gigi Concu e Pietro Pisu, rispettivamente sindaci di Monserrato, Selargius e Quartucciu sono convinti che «la 554 debba diventare strada urbana seguendo l’esempio di Quartu, con limiti di velocità più bassi e rotatorie». Mentre per il futuro l’ipotesi è «un nuovo “anello” più esterno a quello attuale o il prolungamento della 554bis che dalla Statale 125 arrivi alla 131».

Per Concu (Selargius), «siamo a un punto morto. La Regione si occupa di una statale come la 554 senza avere una struttura tecnica adeguata, dopo aver tolto il lavoro all’Anas». Per il collega Pisu (Quartucciu), «la strada urbana, con piste ciclabili, alberi e corsie d’emergenza, sarebbe la soluzione migliore e potrebbe essere gestita dalla Città metropolitana».

