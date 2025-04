Statale 554, lavori e disagi sino a maggio 

Non c’è pace per gli automobilisti che devono entrare o uscire in città. Ora i cantieri arrivano anche sulla strada statale 554.

Da ieri e sino al 31 maggio saranno infatti in vigore limitazioni temporanee al traffico – fa sapere l’Anas – per il rifacimento della segnaletica verticale che interesseranno esclusivamente le aree di cantiere nel tratto a partire dal chilometro zero, dall’intersezione con la strada statale 195. Sono previste code e traffico a rilento soprattutto durante le ore di punta nelle arterie di accesso, di mattina e dopo pranzo, e di uscita dal capoluogo all’ora di pranzo e alla chiusura degli uffici.

I lavori per la manutenzione dei cartelli stradali saranno circoscritti all'area di intervento e si articoleranno in tre fasi: la prima fase riguarda il tratto tra il chilometro zero e il chilometro 10,900 e prevede l'istituzione di restringimenti di carreggiata nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12,30 e tra le 15,30 e le 19,30.

A seguire, la seconda fase interesserà il tratto a due corsie compreso tra il chilometro 10,900 e il chilometro 18,200 e prevede, nell'area di cantiere e sempre per tratti limitati, l'istituzione del senso unico alternato; la terza fase riguarda il tratto compreso tra il chilometro 18,200 e il chilometro 29,142. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata circoscritte all'area di cantiere. I lavori saranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19.

