Statale 554, la messa in sicurezza è lontana 

L’ennesima tragedia avvenuta venerdì sulla 554, nei pressi del ponte Emanuela Loi, in cui ha perso la vita il 37enne di Orani Angelo Pinna, porta nuovamente alla ribalta la questione della messa in sicurezza di un’arteria stradale da troppo tempo teatro di numerosi incidenti, più o meno gravi.

Il sindaco

E riaccende le polemiche. «È necessario modificare il progetto della nuova 554 e, nelle more della sua approvazione, mettere in sicurezza l'attuale assetto viario». A chiederlo è il sindaco di Monserrato Tomaso Locci. Una richiesta reiterata più e più volte, da quando l’Anas ha messo a punto l’intervento di riqualificazione. Che però, secondo Locci, così com’è stato pensato, non va bene. E lo ha ripetuto anche stavolta, dopo la tragedia di venerdì: «La statale è pericolosa e bisogna assolutamente intervenire, su questo non vi è dubbio, ma il progetto di messa in sicurezza non va bene; non è pensabile che diventi a scorrimento veloce, è pericoloso che le macchine possano andare a 110 km/h. Inoltre, non ci sono zone nelle quali possano defluire, non sono presenti aree di sosta».

Locci evidenzia che, quando è avvenuta la tragedia di venerdì, «i mezzi di soccorso non sapevano dove passare: con i guardrail a destra e a sinistra e la lunga fila di macchine formatasi nel frattempo, è stato problematico farsi largo per arrivare sul luogo dell’incidente».

Progetto contestato

Sulla questione della messa in sicurezza della strada, ci sono state varie interlocuzioni e tavoli ai quali la Giunta monserratina ha partecipato facendo sentire la sua voce: «La nostra amministrazione ha più volte contestato il progetto attuale, approvato nel 2008, perché non è più attuabile e non corrisponde agli interessi dei nostri cittadini e non tutela l’incolumità», prosegue il primo cittadino. Tra gli interventi a norma che il Comune di Monserrato chiede vengano attuati, ci sono i sovrappassaggi ciclo-pedonali da circa 1 milione di euro, che servirebbero per collegare meglio le due parti della città. «Insistiamo affinché possano essere resi di nuovo agibili questi sovrappassaggi. Chiaramente è qualcosa che non può fare da solo il nostro Comune, ma lo si può attuare in accordo con l’Anas». E, soprattutto, il sindaco, nel sollecitare che il progetto attuale venga urgentemente rivisto, chiede che la 554 diventi una strada urbana, dove si vada a velocità contenuta.

L’iter infinito

L’accordo di programma per l'intervento di riqualificazione risale al luglio 2008, quando al timone della Regione c'era Renato Soru. Si era stabilito che entro il 2012 sarebbe diventata un'arteria senza più incroci né semafori, con una serie di sovrappassi e sottopassi per renderla strada più veloce e più sicura. Si era prevista anche la realizzazione di rotatorie, eliminando quindi gli impianti semaforici. In corrispondenza delle rotonde, è stata decisa poi la costruzione di 6 viadotti di cemento. Tutt'oggi, i semafori sono ancora al loro posto, i lavori non sono ancora partiti anche per via delle tante osservazioni al progetto avanzate dai vari Comuni interessati. E non potranno partire finché non ci sarà una modifica che metta d'accordo tutti i sindaci. A ottobre c'è stato un incontro tra l’associazione degli imprenditori della zona industriale di Selargius, i titolari di attività di Quartucciu e Monserrato e il sindaco Locci. Si è convenuto che il progetto attuale va cambiato. Ma chissà quando.

