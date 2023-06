«Statale 554 inadatta Deve diventare una strada urbana» 

Una strada, quattro corsie e infiniti problemi. La Statale 554, arteria di collegamento fondamentale tra i centri dell’Hinterland, per voce degli stessi sindaci dei paesi che attraversa è da anni «inadeguata» al volume di traffico attuale, ma i progetti multimilionari che dovrebbero risolvere i problemi «sono fermi» e di novità non si vede l’ombra. Mentre si ripetono tamponamenti e incidenti gravi, a volte mortali, e l’assenza in lunghi tratti di spartitraffico centrale e corsie di emergenza complica la situazione.

I tre sindaci

Che fare? Tomaso Locci, Gigi Concu e Pietro Pisu, sindaci di Monserrato, Selargius e Quartucciu, hanno idee diverse sul lungo termine ma concordano sull’immediato: la 554 dovrebbe diventare «strada urbana» seguendo l’esempio di Quartu, con limiti di velocità più bassi e rotatorie; sul futuro, l’ipotesi è un nuovo “anello” più esterno a quello attuale o il prolungamento della 554bis che dalla Statale 125 arrivi alla 131. Ma i tempi lunghi della burocrazia sono leggendari e l’ammodernamento dell’attuale tracciato è «fermo, è tutto bloccato». Insomma, non si vedono soluzioni a breve termine. Intanto gli automobilisti perdono tempo nel traffico, si innervosiscono, a volte muoiono. E a loro volta Anas e Regione (la Statale è commissariata ed è in capo al governatore Solinas) non danno segni di vita.

Monserrato

Per il primo cittadino Tomaso Locci i problemi principali sono la «difficoltà nell’attraversare la strada tra le auto che sfrecciano, l’assenza di adeguati sovra passaggi e i tanti incidenti che bloccano la circolazione. Stanno creando di fatto una Monserrato 1 e una Monserrato 2 perché abbiamo anche zone limitrofe al Policlinico universitario e altre che questa Statale isola totalmente dal nucleo urbano. Se la strada fosse a scorrimento veloce diventerebbe una barriera: si verifica quasi un incidente al giorno eppure non c’è un’area di emergenza e di sosta e, se serve, i mezzi di soccorso non riescono a passare perché si creano file chilometriche e non esistono vie di fuga. Con tutti gli svincoli chiusi l’ambulanza non può più entrare». La soluzione sarebbe «trasformare in urbano il tratto che passa sui terreni nostri e di Selargius, con attraversamenti adeguati che uniscano il centro abitato alle periferie». Ma il progetto che prevede l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di rotatorie «è fermo da 20 anni». Allora «tanto vale costruire un’altra strada a scorrimento veloce, più esterna, magari coi fondi del Pnrr».

Selargius

Il sindaco Gigi Concu concorda sulla strada urbana con la limiti di velocità e la realizzazione di svincoli e passaggi utili per connettere le varie parti della città, ma ha dubbi sulla seconda ipotesi: «I calcoli attuali indicano in 500 milioni di euro la spesa prevista tra espropri, costruzione, realizzazione dei raccordi verso i vari paesi. Si consumerebbe tanto territorio continuando ad asfaltare e distruggendo l’agricoltura. Il progetto originario del 2008, che prevedeva una grande via di collegamento senza semafori, era corretto. Doveva unire Margine Rosso, saltando tutti i centri abitati, con l’Asse mediano, la Statale 131 e il Poetto. Viaggiare a 60 o a 90 chilometri orari in una strada così corta non fa una grossa differenza. Procedere da Quartu al raccordo per la Statale 195 con l’andatura più elevata fa guadagnare solo 3 minuti. Con le rotatorie e gli scavalchi adatti, senza semafori e file di auto, sarebbe tutto molto più fluido, lineare e veloce». Ma «siamo a un punto morto, è ancora tutto in fase di progettazione. La presidenza della Regione si occupa di una Statale come la 554 senza avere una struttura tecnica adeguata. Hanno tolto il lavoro all’Anas che si occupa di strade per sua natura».

Quartucciu

Il collega Pietro Pisu concorda sull’inefficienza dell’attuale 554 («è sottodimensionata rispetto al volume di traffico che deve sopportare») e sul futuro da “strada urbana”: sarebbe «la soluzione migliore» e «potrebbe essere gestita dalla Città metropolitana. Diventerebbe una via di comunicazione moderna con rotatorie funzionali, piste ciclabili, viali alberati, corsie di emergenza anche per i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine».

L’ipotesi del nuovo tracciato a scorrimento veloce, più esterno, invece non lo convince: «È un progetto devastante per l’ambiente e le attività produttive. Meglio terminare la Nuova 554», che oggi collega la vecchia Orientale Sarda col litorale, «facendola arrivare all’incrocio con la 131 e gli svincoli per l’aeroporto di Cagliari: avremmo una strada di servizio utile a tutta la costa sud est della Sardegna». Così il numero di auto sulla Statale «si ridurrebbe». Intanto «una infrastruttura strategica per il sud est sardo» è gestita da un commissario: «Fa sorridere ma anche arrabbiare».

