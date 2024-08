Statale 554, i liquami invadono la strada 

Chi si trova a passare in auto nel tratto della 554, proprio all’incrocio con via Marconi, è meglio che tenga i finestrini ben chiusi.L’odore è insopportabile ma c’è anche il rischio che l’acqua putrida al passaggio delle auto, schizzi all’interno dell’abitacolo.

Ormai da mesi, a fare bella mostra in messo alla strada, c’è una grande perdita fognaria. Alcuni automobilisti hanno segnalato la questione al comando della Polizia locale e agli uffici di Abbanoa per capire di chi sia la competenza, ma sta di fatto che finora nessuno è intervenuto.

Intanto, per quanto riguarda il sistema fognario, Abbanoa sta per dare il via ai lavori di riordino della rete fognaria nella zona dei musicisti, quartiere di Santo Stefano. Nei giorni scorsi sono già state sistemate le attrezzature necessarie nello spazio parcheggi poco distante dall’incrocio con via Turati. Un primo tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica (era stato in parte già realizzato) e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini.

RIPRODUZIONE RISERVATA