Statale 554, auto in bilico sul guardrail 

Spaventoso incidente, ieri mattina poco dopo l’alba sulla statale 554, nei pressi del bivio per la 131 dir. Nelle prime ore del mattino le pattuglie della sezione Infortunistica della Polizia Locale sono intervenuti insieme al personale del centro regionale di soccorso 118.

Un automobilista di 44 anni, forse per l’alta velocità, ha perso il controllo della vettura che dopo aver sbandato si è fermata sul guardrail centrale restando in bilico tra le due corsie di marcia. Sono stati gli altri automobilisti che viaggiavano sulla statale a lanciare l’allarme e telefonare ai centralini della Municipale e al 118. Fortunatamente il proprietario della vettura non ha riportato serie conseguenze. È stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per accertamenti con assegnato un codice giallo. Sono stati richiesti accertamenti anche per la verifica dell'eventuale stato di alterazione derivante dall'uso di alcool o droghe.

Sulla statale 554 sono anche arrivate le squadre dell’Anas e l’Aci. Quest’ultima si è occupata del recupero dell’auto dopo averla sollevata col carrattrezzi dal guardarail. Il traffico, a quell’ora ancora modesto, non ha subito particolari disagi.

RIPRODUZIONE RISERVATA