Statale 389, missione romana 

Missione romana per potenziare la statale 389. La strada che dall’Ogliastra conduce a Nuoro invoca, da tempo, interventi di adeguamento e una delegazione del comitato per la 389 è stata ricevuta al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Al centro del dibattito gli interventi pianificati dall’Anas per garantire maggiore sicurezza sulla strada con annessa richiesta di accelerare le procedure: tra le priorità indicate i lavori sul primo lotto Villagrande–Arzana. In vista degli interventi di manutenzione della galleria di Correboi, il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, ha chiesto ai tecnici dell’Anas la fattibilità di effettuare lavori in notturna, dalle 22 alle 7, e garantire senza interruzione il transito dei mezzi di soccorso.

La missione

Della delegazione hanno fatto parte i consiglieri comunali di Lanusei Bettina Pisanu e Denis Pittalis, il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, e il commissario provinciale per l’Ogliastra della Lega, Gianmario Pilatu, componenti del comitato per la 389 costituito il 27 marzo del 2025. Insieme a loro i referenti della Lega Sardegna, il segretario regionale Michele Ennas, il deputato Dario Giagoni e l’ex senatrice Lina Lunesu. A Roma hanno incontrato i referenti del ministero per fare il punto sull’iter della Statale, infrastruttura strategica per il territorio ogliastrino. Soddisfazione a fine incontro è stata espressa dagli esponenti del comitato. «C’è stata particolare attenzione del ministro Salvini e del viceministro Rixi verso il tema territori e infrastrutture. L’incontro - ha detto Pilatu - costituisce un primo passo concreto, anche nell’ascolto delle 3.500 persone che hanno aderito al comitato: cittadini, categorie di lavoratori, amministratori locali e regionali, imprese che chiedono infrastrutture adeguate per il futuro dell’Ogliastra».

Pisanu e Pittalis hanno sottolineato come «l’attenzione dimostrata rappresenti un segnale importante: la statale 389 è per l’Ogliastra una questione di sicurezza e di sviluppo reale e sostenibile». All’incontro hanno partecipato oltre ai tecnici del Ministero anche i vertici territoriali e nazionali Anas e Mauro Coni, ingegnere. Anas ha manifestato ampia disponibilità alla collaborazione, chiarendo di essere in attesa del decreto di approvazione di compatibilità ambientale, previsto per la primavera.

In Consiglio

Oggi, sui banchi del Consiglio comunale di Lanusei approda una mozione della minoranza per la 389. L’atto impegna il sindaco Davide Burchi, che da tempo ha aderito al comitato, a dichiarare il completamento della statale Nuoro-Lanusei prioritario e strategico per la stessa Lanusei, l’Ogliastra e l’intera costa orientale. In più lo delega a promuovere un’azione istituzionale coordinata con i Comuni interessati, la Provincia e il comitato stesso per costituire un fronte unitario e determinato.

RIPRODUZIONE RISERVATA