Statale 389, i sindaci fanno muro 

La terra dei campanili è una tavola verde collegata da un reticolo di venuzze tortuose. Ma il vero problema sono le arterie, la 389 e l’Orientale, le strade che muovono, turisti e merci, in una parola soldi. Il traguardo si chiama Olbia, ma in mezzo c’è un tappo di venti chilometri, la coda velenosa della statale 389.

Per rompere l’isolamento sono partiti in tre, Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e i consiglieri di minoranza Bettina Pisanu e Denis Pittalis. In pochi mesi hanno fatto tanta strada e raccolto 3500 compagni di viaggio. Qualche momento di tensione c’è stato ma il bicchiere è comunque colmo. In aula c’erano Consigli di Lanusei, Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Girasole, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana e Tertenia, Baunei, Triei e Lotzorai. Idealmente insieme a loro ci sono decine di sindaci e le migliaia di firmatari della mozione Pro 389. Un muro di amministratori per chiedere uguale diritto alla mobilità, senza polemiche. «Non c’è alcuna guerra di posizionamento sulle strade, specie sulla provinciale 27», ha detto Davide Burchi in apertura.

Salute e portafoglio

Bettina Pisanu chiarisce i concetti cardine: «Non è una sfida contro qualcuno, ma una sfida per infrastrutture degne di rispetto. Rispetto che noi abbiamo per altre infrastrutture strategiche». Daniela Falconi, presidente Anci, parla chiaro: «La priorità assoluta è la messa in sicurezza di una strada percorsa ogni giorno da decine di migliaia di persone. C’è una zona buia dove per oltre un’ora non c’è segnale. Non degno di una società civile. Questa vertenza va sostenuta».

I sindaci

Christian Loddo è il primo cittadino di Talana: «Una lotta unitaria è un monito per chi non fa e dovrebbe fare, è una sveglia per coloro che dormono e dovrebbero essere desti». Forte il richiamo politico da parte di Angelo Stochino, sindaco di Arzana. «L’unità non è uno slogan politico, ma una necessità istituzionale. L’unico modo per dare una voce autorevole ai Comuni, unici enti rimasti sempre in piedi in questi ventisette anni di grande travaglio istituzionale. Non mi sembra normale che un accordo per la progettazione e realizzazione di una infrastruttura strategica come la strada statale 389 impieghi ventisette anni per arrivare ad avere un progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione».

Il videpresidente della Provincia Carlo Lai parla di diritti: «Il completamento della 389 non è più rinviabile. La mobilità in Ogliastra è la misura concreta della nostra uguaglianza territoriale. L’Ogliastra non chiede privilegi, chiede pari diritti di mobilità». Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, guarda avanti. «È fondamentale che l'Ogliastra si presenti unita di fronte a queste vertenze. Finalmente c’è molta attenzione a tutti i livelli sull’opera. Dividersi su questioni come la 389 non ha alcun senso».

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