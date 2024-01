Statale 388, divieti e lavori per un anno 

Limite di velocità fissato in 30 chilometri orari, restringimento della carreggiata e divieto di sorpasso. Scattano i divieti sulla strada Statale 388 del Tirso e Mandrolisai per consentire il completamento del cavalcaferrovia che dovrà sostituire il passaggio a livello sulla linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, all’altezza di Simaxis.

Dopo il lungo stop, l’Anas annuncia la ripresa dei lavori che interesserà entrambe le carreggiate dal chilometro 5,800 al chilometro 6,800. Le limitazioni saranno in vigore per un anno, esattamente fino al 10 gennaio del 2025. Il cantiere, affidato da Rete ferroviaria italiana alla Salcef spa, prevede la realizzazione della spalla del cavalcaferrovia in direzione Oristano. Un’opera che, tra sequestri giudiziari e problemi di natura economica, si trascina da quasi dieci anni: i lavori erano ripresi del maggio del 2022, poi si erano nuovamente interrotti.

Tempi ancora lunghi, insomma, per poter dire addio al passaggio a livello, anche perché una volta completata la struttura, occorrerà realizzare la viabilità di servizio. Per garantire la fluidità, la sicurezza della circolazione stradale e quella degli operai, intanto, la ditta ha provveduto a installare l’apposita segnaletica lungo il tratto di strada. ( m. g. )

