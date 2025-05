Statale 387, sì allo svincolo per la zona industriale di Bardella 

Via libera dalla Conferenza dei Servizi alla realizzazione del nuovo accesso alla zona industriale di Bardella direttamente dalla strada statale 387. Il Comune di Dolianova ha incassato il parere favorevole (con alcune prescrizioni da osservare nella fase di realizzazione dell’intervento) di Regione, Anas, Terna e Abbanoa mentre la Sopraintendenza archeologica, l’Agenzia regionale del distretto idrografico e la Provincia del Sud Sardegna non hanno fornito i loro pareri facendo scattare il principio del silenzio-assenso.

Per la realizzazione dell’opera saranno necessari circa 450mila euro (300mila euro dal bando regionale per l’infrastrutturazione della aree artigianali e 150mila euro da fondi del bilancio interno).

Per migliorare la viabilità della zona industriale di Bardella e stimolare l’insediamento di nuove realtà produttive, Dolianova ha già incassato un finanziamento di 290mila euro dalla Regione con l’assestamento di bilancio dello scorso novembre. I dettagli del progetto per la realizzazione dello svincolo nella 387 e di una pista ciclabile nella zona Pip saranno illustrati oggi alle 19 in un incontro aperto al pubblico nell’aula consiliare di piazza Amendola.

