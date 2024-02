Statale 387 più sicura: via libera alla rotatoria 

Nessun impedimento, solo qualche piccola modifica al progetto esecutivo. La Conferenza di Servizi ha dato il benestare alla nuova rotatoria al chilometro 26,6 della statale 387 all’altezza del bivio per Donori. Nessuna opposizione da parte degli enti coinvolti (Regione, Anas, Enel, Telecom ed Abbanoa) per un’opera considerata fondamentale per la messa in sicurezza di un tratto molto pericoloso della 387, strada di collegamento tra il Gerrei, il Parteolla e la Città Metropolitana di Cagliari, percorsa ogni giorno da centinaia di pendolari.

La rotonda consentirà di collegare il centro abitato di Donori con la sua zona industriale eliminando gli attraversamenti a raso in un punto che in passato è stato teatro di diversi incidenti stradali, di cui alcuni gravi. «È un’opera programmata da tempo a cui teniamo molto – dice soddisfatto il sindaco di Donori Maurizio Meloni – finalmente sarà eliminato un incrocio pericoloso dove le macchine passano a velocità sostenuta. L’opera servirà anche a migliorare l’accesso alla zona industriale del paese e a dare più visibilità alle realtà produttive presenti». Per il progetto sono state già impegnate le risorse. Il Comune ha ottenuto un finanziamento complessivo di 450mila euro dalla Regione a cui si aggiungono altri 50mila euro del bilancio interno. La rotonda sarà dotata di un moderno sistema di illuminazione a led.

Ancora da definire la scelta delle armature stradali: pali della luce alti 8 metri disposti intorno alla rotonda o una torre-faro di 15 metri sistemata al centro del rondò. Il prossimo passo sarà l’indizione della gara d’appalto. L’obiettivo dichiarato è far partire i lavori entro la prossima primavera.

