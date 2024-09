Statale 387 più sicura con una rotatoria 

Dopo anni di attesa - intervallati da troppi incidenti, spesso gravi e anche mortali - i lavori della rotatoria lungo il tratto selargino della 387 sono quasi pronti a partire. «A fine anno», annunciano dall’Anas dopo il recente via agli espropri. Verrà così realizzato un piano per la sicurezza stradale - concentrato poco dopo il chilometro 7 - programmato dal comune di Selargius e finanziato dall’ente che gestisce la strada. Nella rotatoria ci sarà anche una targa in ricordo delle vittime della Statale.

Il dialogo

Il percorso per la definizione del progetto è partito tre anni fa con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. Un documento di sei pagine in cui veniva ribadita la pericolosità dell’incrocio tra la statale 387 e via della Scienza, strada che conduce all’Osservatorio astronomico selargino: lì dove ogni giorno le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del campus della scienza con tanto di segnalazioni indirizzate al Prefetto, oltre che al palazzo comunale e all’Anas.

I numeri

Un intervento da un milione di euro circa. Ventisei metri di diametro interno, e quaranta esterni, capaci di smaltire oltre ventimila veicoli al giorno, al chilometro 7,650: è questo il punto esatto dove si concentreranno gli interventi al centro del progetto definito dall’amministrazione di piazza Cellarium. «Entro la fine di ottobre potrà essere approvato il progetto definitivo anche ai fini della pubblica utilità», fanno sapere dall’Anas. «E per fine anno», salvo imprevisti, «contiamo di avviare i lavori attraverso l'utilizzo di un accordo quadro già disponibile».

Le tragedie

Un tratto di strada diventato troppo pericoloso, come dimostrano i tanti incidenti che si verificano a ridosso dell’incrocio. «Un’opera fondamentale, che consentirà di mettere finalmente in sicurezza una strada che più volte nel corso degli anni è diventata teatro di tragedie probabilmente evitabili», commenta il sindaco Gigi Concu. «Si darà così risposta ai tanti dipendenti dell’Osservatorio astronomico che diverse volte sono arrivati a rivolgersi anche al prefetto per segnalare la pericolosità dell’arteria dove quotidianamente transita un altissimo numero di automobilisti di tutti i comuni limitrofi. Come amministrazione abbiamo concluso tutto ciò che era di nostra competenza, ora sarà l’Anas a procedere con gli espropri per poi realizzare la rotatoria».

Il simbolo

Nella rotatoria ci sarà anche una targa in ricordo delle vittime della Statale. «Un atto sentito e doveroso, per ricordare chi in quel tratto di strada maledetto ha perso la vita», sottolinea il sindaco.Tutto tace invece sul fronte della 554: progetto milionario e finanziamenti per metterla in sicurezza sono fermi al palo. Di recente era stato lo stesso sindaco di Selargius a intervenire sul tema: «c’è un problema di sicurezza che va risolto», diceva lo scorso luglio Concu che - dopo una serie di incidenti concentrati nel tratto selargino della 554 - chiedeva alla Regione di «convocare un tavolo urgente con tutti i Comuni attraversati dalla Statale».

