Statale 292, si sblocca la variante 

Altro passo in avanti per la variante alla Statale 292 tra Cuglieri e Sennariolo. La Provincia ha bandito la gara d’appalto da 10 milioni e 300mila euro per completare l’opera. «S’intravede finalmente il termine dell’opera, poi inizieranno i lavori, prevediamo e auspichiamo che partano entro l’anno – sottolinea il presidente della Provincia, Paolo Pireddu – Una strada necessaria per la popolazione della Planargia e per il Montiferru, per avvicinare i territori in particolare al capoluogo provinciale». Pireddu ricorda la stretta collaborazione con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Il progetto

Lo stato attuale del cantiere, fermo da oltre un anno, vede 7 chilometri di strada ancora sterrata. Erano già state asfaltate le strade complanari che costeggiano la variante, sistemati gli ingressi per le aziende agricole ed erano state installate le nuove recinzioni di delimitazione dei terreni. Ora con queste risorse dovrebbe essere completata l’opera.

Una storia travagliata quella della variante alla 292, che rischiava di rimanere l’ennesima incompiuta: il primo lotto ancora non completato, poi la pandemia Covid, ritardi amministrativi, impicci burocratici hanno rallentato notevolmente i lavori. Nell’agosto 2023, la Regione aveva sottratto alla Provincia la metà degli 8 milioni e 400mila euro, stanziati nel 2020, per mancata progettualità, carenze nelle richieste di autorizzazioni e degli appalti. La popolazione di Cuglieri in realtà non ha mai voluto la variante nel proprio territorio, perché ha distrutto il patrimonio olivicolo e frazionato tante aziende agricole. Malumori, dibattiti, assemblee pubbliche, un comitato civico e due ricorsi al Tar che però non hanno frenato l’inizio dei lavori appaltati dalla Provincia a una impresa di Cuneo nel 2012. Un anno dopo iniziarono gli espropri dei terreni privati e nel 2015 cominciarono i lavori di costruzione del nuovo lembo di strada.

Il sindaco

«Auspichiamo che sia veramente la volta buona e venga portata a termine quanto prima per non lasciare un’altra incompiuta nel territorio», commenta il sindaco Andrea Loche da sempre contrario per l'impatto devastante dell'opera sul territorio e sull'economia agricola.

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