VaiOnline
Cuglieri.
21 ottobre 2025 alle 00:24

Statale 292, c’è la strada alternativa 

Su Lizzu in sicurezza: utile per aziende, mezzi di soccorso e turisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una strada fondamentale per le imprese agricole e strategica come viabilità alternativa alla Statale 292, ora transitabile in sicurezza per i mezzi di soccorso in caso di calamità.

La strada rurale su Lizzu-su Livrandu è stata riqualificata e finalmente asfaltata, collaudata dal Genio civile e dall’Amministrazione comunale.

Dopo un procedimento durato qualche anno, per ottenere le necessarie autorizzazioni dagli uffici regionali, sono terminati finalmente i lavori di sistemazione.

L’intervento

Quattro i chilometri con un nuovo manto d’asfalto idoneo per le strade di campagna realizzato dalla ditta S’Isca, mentre i lavori di sistemazione e livellamento del fondo stradale sono stati realizzati dalla Dieffe costruzioni, con il finanziamento di 600mila euro ottenuto dalla Regione.

Un intervento necessario per la strada sterrata che versava in stato di deterioramento da diversi anni, condizione resa più disagevole dalle fiamme del grande incendio di quattro anni fa.

È stata realizzata una nuova pavimentazione d'asfalto ecocompatibile per garantire un adeguato livello di sicurezza della circolazione locale e agevolare gli allevatori che, giornalmente, percorrono quel tragitto per raggiungere le loro aziende.

L’importanza

La strada rurale, che corre parallela alla Statale 292 tra Cuglieri e Santa Caterina, è indispensabile per accedere facilmente all'area di grande vocazione agricola e zootecnica di Sessa e della riforma agraria Etfas, strategica invece come viabilità alternativa alla Statale anche in caso di emergenze e di eventuali incendi. Un’opera per mantenere e rafforzare le attività agricole e per il turismo.

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco Andrea Loche: «Abbiamo portato a compimento la riqualificazione di questa importante arteria, fondamentale per una moltitudine di imprenditori agricoli che ogni giorno la percorrono per raggiungere le aziende. Un intervento determinante anche in funzione antincendio visto che ora è transitabile in maniera agevole per i mezzi di soccorso e le squadre di protezione civile e antincendio. Un grazie al consigliere regionale Alfonso Marras che si è impegnato per reperire le risorse, ennesima dimostrazione di vicinanza e disponibilità per il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 