Statale 197 chiusa, le proteste  

«Ora occorre che gli enti coinvolti affrontino la questione con attenzione, energia e rapidità necessarie per garantire un efficace coordinamento degli interventi ed evitare ripercussioni sulla viabilità e sulle nostre imprese». Mauro Orrù, gestore di un autolavaggio, manifesta «forte preoccupazione» per la chiusura della Statale 197, in entrambe le direzioni, all’altezza di Sanluri. «Le transenne - aggiunge Antonello Floris, titolare di una stazione di servizio - di fatto impediscono ai mezzi che arrivano dalla Marmilla di percorrere il tratto di strada che passa davanti alle nostre strutture. Contro la chiusura, giustificata da un reale pericolo, nulla da ridire, l’importante è che si faccia in fretta. È un danno economico per l’area industriale Villasanta». La Statale è stata chiusa dall’Anas dopo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno segnalato la presenza a bordo strada di una cisterna pericolante. (s. r.)

